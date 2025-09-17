Expoziție dediată centenarului Patriarhiei la Academia Română | Foto

La Biblioteca Academiei Română a avut loc miercuri, 17 septembrie 2025, deschiderea expoziției „Unitate națională și demnitate eclesială”, eveniment dedicat centenarului Patriarhiei Române.
Biblioteca Sfântului Sinod găzduiește un simpozion omagial dedicat Sfântului Sofian
Biblioteca Sfântului Sinod, de la Mănăstirea Antim, găzduiește joi, 18 septembrie, Simpozionul Omagial intitulat „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, omul lui Dumnezeu în mijlocul cetății”. Printre vorbitori se numără Înalpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul…
PS Nectarie a binecuvântat noua Catedrală Episcopală din Dublin
Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei a binecuvântat sâmbătă noua Catedrala Episcopală din Dublin. Biserica Christ Church din Leeson Park a fost achiziționată de eparhie cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și a sutelor…
Proclamarea locală a canonizării Sf. Iraclie din Basarabia la Catedrala din Cahul
Miercuri, la Catedrala Episcopală „Sf. Ier. Dionisie și Sf. M. Mc. Dimitrie” din Cahul, a avut loc proclamarea locală a canonizării Sf. Iraclie din Basarabia. Ceremonia solemnă a avut loc la finalul Sfintei Liturghii oficiată…
La Biblioteca Academiei Română a avut loc miercuri, 17 septembrie 2025, deschiderea expoziției „Unitate națională și demnitate eclesială”, eveniment dedicat centenarului Patriarhiei Române. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Clerici și specialiști în sănătate mintală se vor reuni la Palatul Patriarhiei în cadrul primei conferințe Hristocentric
Clerici și specialiști în sănătate mintală se vor reuni în data de 6 octombrie la Palatul Patriarhiei în cadrul primei Conferințe Naționale Hristocentric. Tema centrală este îmbunătățirea colaborării dintre cei care se ocupă de suflet…