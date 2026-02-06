6 februarie: Ziua Tipografilor militari

Ziua Tipografilor Militari este sărbătorită, în fiecare an, pe 6 februarie, iar cu această ocazie este celebrat și Centrul Tehnic-Editorial al Armatei (CTEA), urmașul Imprimeriei Ministerului de Război, fondată în 1860.

Imprimeria Ministerului de Război a fost menționată la 6 februarie 1860 pe coperta numărului inaugural al publicației Monitorul Oastei, „primul periodic administrativ apărut sub egida Ministerului de Război”. Acesta a fost considerat mai degrabă un precursor al Monitorului Oficial al României decât al buletinelor informative militare de mai târziu, potrivit Agerpres.

Inițiativa apariției Monitorului Oastei i-a aparținut domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859–1866), la scurt timp după Unirea Țării Românești cu Moldova și după unificarea celor două armate. Publicația a fost concepută ca ziar oficial al noului stat, destinat publicării atât a legislației militare, cât și a celei civile.

„Simțindu-se neapărată trebuință a unui ziar oficial militar, Ministerul de Războiu a hotărât a-l scoate de astăzi sub numele de Monitorul Oastei”, se arată într-o prezentare publicată pe site-ul Centrului Tehnic-Editorial al Armatei (CTEA). Ziarul a fost tipărit începând cu 6 februarie 1860 la Imprimeria Ministerului de Război, situată pe strada Târgoviștei, nr. 30.

Începuturile

În noiembrie 1866, Ministerul de Război a predat Imprimeria Ministerului de Interne, aceasta urmând să funcționeze în cadrul Imprimeriei Statului. Monitorul Oastei a continuat să fie tipărit aici.

În perioada 1866–1920 au funcționat mai multe imprimerii, atât la nivelul Statului Major, cât și în cadrul diferitelor categorii de forțe, pentru multiplicarea hărților topografice, a manualelor și a altor materiale, pe lângă secția din Imprimeria Statului care tipărea publicația oficială.

Tipografia Ministerului Apărării a fost reînființată prin Decizia ministerială nr. 506 din 4 septembrie 1920, care reglementa organizarea și funcționarea unei tipografii a Ministerului de Război.

Printre principalele sale atribuții se afla tipărirea regulată a Monitorului Oastei. La 25 mai 1932, tipografia a fost inclusă în Batalionul Ministerului Apărării Naționale, ca unitate de specialitate, organizată sub comanda unui căpitan.

Schimbările aduse de perioada modernă

La 30 septembrie 1943, Tipografia M.A.N. și Monitorul Oastei au fost unificate, formând Serviciul Tipografic M.A.N. Ulterior, la 15 noiembrie 1948, tipografia a fost eliminată din structura Batalionului M.A.N. și trecută la Secția Gospodărie a Marelui Stat Major.

Din 23 februarie 1959, unitatea a fost redenumită Tipografia Militară a M.F.A. și a primit indicativul Unitatea Militară 02560 București.

În anul 1977, Tipografia Militară a trecut în subordinea Marelui Stat Major. După 1990, aceasta a cunoscut o dezvoltare semnificativă, prin dotarea cu echipamente tipografice moderne și performante.

Activitatea sa s-a extins în 2002, odată cu preluarea Atelierului de Confecționat Ștampile și Sigilii și a Stației de Multiplicare a Statului Major General.

La 1 august 2003, Tipografia Militară a fost redenumită Centrul Tehnic-Editorial al Armatei (CTEA). Doi ani mai târziu, a fost înființată Editura CTEA, prezentă anual la târguri și saloane de carte. Din 2007, în structura Centrului a fost integrată și Biblioteca Militară Specializată a Statului Major al Apărării, instituție fondată prin decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, tot în anul 1860.

Foto credit: Facebook / Ministerul Apărării Naționale

