5 descoperiri recente care aduc mai multă lumină asupra istoriei biblice

Mai multe descoperiri arheologice și cercetări realizate recent aduc lumină suplimentară în ceea ce privește istoria precreștină, geografia Locurilor Sfinte și răspândirea creștinismului.

Prezentăm cinci dintre cele mai relevante între cele selectate recent de National Geographic.

Mormântul Domnului în primele secole creștine

Începând din 2022, specialiștii de la Universitatea Sapienza din Roma fac săpături arheologice la Biserica Sfântului Mormânt, permise de principalele trei comunități religioase (ortodocșii, franciscanii catolici și armenii) cu prilejul renovării podelei, care datează din secolul al XIX-lea.

Echipa condusă de prof. Francesca Romana Stasolla a revelat planul și aspectul edificiului la sfârșitul secolului al IV-lea.

Arheologii au descoperit, de asemenea, cu ajutorul analizei arheobotanice, urme de semințe, struguri și smochine, care confirmă descrierea din Evanghelia după Ioan, unde apare o grădină între Golgota și Mormântul Domnului.

O simulare computerizată mai veche a straturilor istorice de la Mormântul Sfânt este disponibilă pe site-ul National Geographic.

Ansamblu monastic în Peninsula Arabică

Anul trecut, la 200 de kilometri sud-vest de Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, într-un sit arheologic mai vechi, a fost descoperită o placă din stuc însemnată cu semnul crucii, veche de cel puțin 1.300 de ani (foto deschidere articol).

Aceasta dovedește că în locul respectiv de pe Insula Sir Bani Yas, cunoscut arheologilor din 1992, a exista o mănăstire creștină datând din secolele VII-VIII d.Hr.

„Probabil că în acele locuințe trăiau monahi îmbunătățiți, retrași pentru rugăciune, înainte de a se reuni cu frații lor la mănăstire”, a spus Maria Gajewska, arheolog la Departamentul pentru Cultură și Turism — Abu Dhabi.

Conform Departamentului pentru Cultură și Turism — Abu Dhabi, la Sir Bani Yas este doar unul dintre fostele lăcașuri de cult creștine din regiune în perioada respectivă. Situl a fost deschis pentru vizitare.

Traseele călătoriilor Sf. Ap. Pavel

Istoricii au creat recent o hartă online a drumurilor din Imperiul Roman, care au conectat primele comunități creștine și pe care cel mai probabil le-a parcurs Sf. Ap. Pavel în timpul misiunii sale de propovăduire.

Rețeaua actualizată de drumuri antice este disponibilă liber pe site-ul Itiner-e.

Cea mai veche relicvă creștină la nord de Alpi

La finele anului 2024, în cimitirul de pe strada Heilmannstrasse din Frankfurt am Main-Praunheim, Germania, a fost descoperită cea mai veche dovadă despre răspândirea creștinismului la nord de Munții Alpi.

Este vorba despre o amuletă din argint în care, pe o foiță din același material, a putut fi descifrată, cu ajutorul tehnicii tomografiei computerizate, următoarea inscripție:

„Sfânt, sfânt, sfânt! În numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu!”

Obiectul, care acum se păstrează la Muzeul de Arheologie din Frankfurt, a fost datat între anii 230 și 260 d.Hr., în condițiile în care, până la această descoperire, cele mai vechi dovezi creștine din zonă datau din secolul IV, cu aproximativ 100 de ani mai târziu.

Datarea barajului de la Scăldătoarea Siloamului

Una dintre minunile făcute de Mântuitorul Iisus Hristos a implicat Scăldătoarea Siloamului din Ierusalim, unde l-a trimis să se spele pe orbul din naștere căruia i-a redat vederea (Ioan 9, 7-11).

Locația exactă a scăldătorii a fost descoperită în 2004, aproape de marginea sudică a vechii cetăți. Este în apropiere de scăldătoarea construită în secolul V d.Hr. de Împărăteasa Aelia Eudoxia.

Anul acesta, cercetătorii au anunțat că au datat cu carbon radioactiv barajul de piatră al bazinului ca fiind construit în anul 800 î.Hr., cel mai probabil pentru a face față la schimbările climatice din epocă – secetă alternând cu precipitații extreme.

