O cruce descoperită în Emiratele Arabe dovedește că un sit vechi de peste un mileniu a fost mănăstire creștină

O echipă de arheologi a descoperit recent, în Emiratele Arabe Unite, o placă de stuc în formă de cruce creștină, cu o lungime de aproape 30 de centimetri, datând cu cel puțin 1.300 de ani în urmă.

Simbolul creștin dovedește că o serie de case descoperite în urmă cu decenii făceau parte dintr-o mănăstire. Este vorba de nouă mici locuințe cu curte descoperite în 1992 pe Insula Sir Bani Yas, la 170 de kilometri sud-vest de Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite.

În apropiere, arheologii au descoperit o biserică și o mănăstire datând din secolele VII-VIII d.Hr. Dar nu era clar dacă locuințele erau legate de așezarea monahală.

„Este un moment foarte emoționant pentru noi”, a spus într-un videoclip Maria Gajewska, arheolog la Departamentul pentru Cultură și Turism — Abu Dhabi. „Nu am avut niciodată o dovadă concretă că acestea erau locuite de creștini.”

Descoperirea crucii de ipsos dovedește că „aceste locuințe făceau parte dintr-o așezare creștină”, a mai spus arheologul.

„Probabil că în acele locuințe trăiau monahi îmbunătățiți, retrași pentru rugăciune, înainte de a se reuni cu frații lor la mănăstire.”

The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi has unveiled its latest archaeological discovery: a stucco cross found in the courtyard of a house belonging to an ancient monastery on Sir Bani Yas Island. The discovery is a reminder of the UAE’s rich history.#AbuDhabiCulture pic.twitter.com/7WSThilhRB — Abu Dhabi Culture (@AbuDhabiCulture) August 19, 2025

Conform Departamentului pentru Cultură și Turism — Abu Dhabi, la Sir Bani Yas este doar unul dintre fostele lăcașuri de cult creștine din regiune în perioada respectivă.

Creștinismul s-a răspândit în zona Golfului Arabic între secolele al IV-lea și al VI-lea, înainte de apariția islamului la începutul secolului al VII-lea. Musulmanii și creștinii au locuit împreună pe insula Sir Bani Yas până când mănăstirea a fost abandonată în secolul al VIII-lea.

Arheologii plănuiesc să continue lucrările. Situl bisericii și al mănăstirii de pe Insula Sir Bani Yas este deschis publicului.

Foto credit: Departamentul pentru Cultură și Turism — Abu Dhabi