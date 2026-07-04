4 iulie: Crucea Roșie Română împlinește 150 de ani de activitate

Societatea națională de Cruce Roșie din România (SNCRR) împlinește sâmbătă 150 de ani de la înființare. Ziua amintește de data când societatea națională a primit recunoașterea Comitetului Internațional al Crucii Roșii: 4 iulie 1876.

Crucea Roșie Română, organizație aflată sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, este o organizație umanitară auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.

Conform Legii SNCRR nr. 139/1995 art. 1 și Statutului său, Crucea Roșie Română (CRR) este persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial.

150 de ani de ajutor

Prima misiune a Crucii Roșii Române s-a desfășurat la nici trei săptămâni de la înființare. În ziua de 20 iulie 1876, prima ambulanță a Crucii Roșii Române a plecat într-o misiune umanitară pe frontul sârbo-turc de la sud de Dunăre.

„Pe baza solidarității ce unește Societățile Naționale surori, prima misiune a Crucii Roșii Române avea menirea de a acorda ajutor medical militarilor răniți, indiferent de tabăra din care făceau parte”, se menționează pe siteul Crucii Roșii Române.

În timpul Primului Război Mondial, misiunea Crucii Roșii a fost aceea de a completa serviciul militar al armatei prin organizarea a 58 de spitale în București și în țară. Însăși Regina Maria s-a implicat în operațiunile desfășurate în sprijinul răniților.

În 1940, în urma ultimatumului dat de URSS, a Dictatului de la Viena și a Tratatului cu Bulgaria, când România a pierdut o parte din teritoriile sale, Crucea Roșie Română, aflată sub înaltul patronaj al Reginei Elena, a ajutat miile de refugiați.

Odată cu venirea regimului comunist la putere, CRR și-a pierdut autonomia și, pentru o foarte lungă perioadă de timp, avea să funcționeze ca o anexă a noilor autorități, în special a celor medicale.

Perioada postdecembristă

Abia după căderea regimului comunist Crucea Roșie Română a revenit la misiunea inițială a organizației.

În anul 2003, CRR a adoptat un nou statut de funcționare prin care s-a reușit separarea legislativului de deliberativ și prin derularea unui program de dezvoltare organizațională cu sprijinul Federației Internaționale și al Comitetului Internațional al Crucii Roșii

În 2007, Crucea Roșie Română a lansat seria Galelor Crucii Roșii, cu scopul strângerii de fonduri și ajutoare în sprijinul persoanelor vulnerabile.

În 2023, Societății Naționale de Cruce Roșie din România i-a fost acordat Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta Custodele Coroanei.

Crucea Roșie Română este prezentă la nivel național, cu reprezentare la fiecare nivel teritorial, având 47 de filiale, 1.996 subfiliale și 1.307 comisii. Actualul președinte al Crucii Roșii Române este Camelia Șucu, aleasă în această funcție la 27 mai 2023, pentru un mandat de patru ani.

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Foto credit: Crucea roșie Română