Romfilatelia a lansat o emisiune dedicată aniversării celor 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române

Romfilatelia a lansat vineri o emisiune aniversară dedicată celor 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române, realizată în colaborare cu Poșta Română.

Emisiunea filatelică cuprinde o marcă poștală, o coliță dantelată și un plic „prima zi”, dedicate uneia dintre cele mai importante organizații umanitare din țară.

Elementele emisiunii filatelice evocă atât trecutul, cât și activitatea actuală a instituției. Colița dantelată, având valoarea nominală de 32 de lei, ilustrează imagini din campaniile umanitare desfășurate de Crucea Roșie Română.

Marca poștală cu valoarea nominală de 6 lei și plicul „prima zi” o înfățișează pe Regina Maria în spitalele de campanie din timpul Primului Război Mondial, omagiind contribuția sa la dezvoltarea și susținerea activității organizației.

Crucea Roșie Română

Societatea Națională de Cruce Roșie din România a fost înființată în data de 4 iulie 1876 și și-a desfășurat activitatea fără întrerupere până în prezent, având statutul de auxiliar al autorităților publice în domeniul umanitar. În același an a fost recunoscută de Comitetul Internațional al Crucii Roșii, iar din 1919 face parte din Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie.

Printre personalitățile care au semnat actul de înființare s-au numărat Nicolae Kretzulescu, C. A. Rosetti, Ion Ghica, Dimitrie Sturdza, Grigore G. Cantacuzino și dr. Carol Davila.

Primul președinte al organizației a fost Prințul Dimitrie Ghica, cel care a elaborat și primul Statut al Crucii Roșii Române. În timpul Primului Război Mondial, instituția s-a aflat sub patronajul Reginei Maria.

În prezent, rețeaua cuprinde 47 de filiale și peste 7.800 de voluntari activi, implicați în sprijinirea persoanelor vulnerabile și în intervențiile desfășurate în situații de criză și dezastru. Prin programele sale, organizația contribuie la prevenirea și alinarea suferinței, la protejarea vieții și a sănătății și la promovarea respectului față de demnitatea umană.

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Foto credit: Romfilatelia