BNR dedică o emisiune numismatică Societății Naționale Crucea Roșie la aniversarea a 150 de ani de la înființare

Banca Națională a României va lansa joi o nouă emisiune numismatică dedicată Societății Naționale din România Crucea Roșie la aniversarea a 150 de ani.

Moneda din argint are un tiraj de 500 de piese și o valoare nominală de 10 Lei.

Pe avers este redat un detaliu al clădirii Spitalului Colțea, primul sediu al Crucii Roșii Române, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, stema României și anul de emisiune „2026”.

Reversul prezintă atât emblema crucii roșii în prim-plan, alături de scene din activitatea Crucii Roșii Române, cât și anul de înființare „1876”.

Certificat de autenticitate

Moneda din argint este ambalată într-o capsulă de metacrilat transparent și este însoțită de broșură și certificat de autenticitate, unde se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Monedele pot fi achiziționate prin sucursalele regionale ale BNR din: Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş.

Prețul de vânzare este 1.100,00 lei, inclusiv TVA.

Informații suplimentare privind achiziționarea setului sunt disponibile în secțiunea dedicată activității numismatice de pe site-ul Băncii Naționale a României.

Crucea Roșie

Societatea Națională de Cruce Roșie din România a fost înființată în 4 iulie 1876.

Mișcarea de Cruce Roșie și Semilună Roșie este formată din Comitetul Internațional al Crucii Roșii, Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie și 192 de Societăți Naționale.

Voluntarii sunt primii care răspund nevoilor, lucrând neobosit pentru a-i sprijini pe cei mai afectați. Aceștia se află pe teren în locurile afectate de dezastre și conflicte, acordând primul ajutor și distribuind materiale esențiale oamenilor aflați în dificultate.

Foto credit: X / BNR