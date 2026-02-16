36 de ani de slujire neîntreruptă la Iași: Pr. Mircea Stoleriu a primit cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române

Părintele Mircea Stoleriu a primit Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române, în semn de recunoștință pentru cei 36 de ani de slujire neîntreruptă ca paroh al comunității „Adormirea Maicii Domnului și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” – Galata din Iași.

La finalul Sfintei Liturghii săvârșite duminică de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele Mircea Stoleriu a vorbit cu emoție despre anii petrecuți în slujba comunității.

„În tot ceea ce am făcut a fost ajutorul lui Dumnezeu și a fost lucrarea lui Dumnezeu. Când am venit era un câmp gol, iar acum, după 36 de ani, această minunată biserică. Tot ceea ce este aici este rodul dragostei dumneavoastră, al dărniciei dumneavoastră și rodul minunat al ajutorului lui Dumnezeu”.

Preotul a subliniat că începutul slujirii sale a stat sub semnul responsabilității și al conștiinței răspunsului înaintea lui Dumnezeu.

„Ceea ce avem în față este sfârșit creștinesc, cu pace, fără durere și neînfruntat, ci răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos Dumnezeu. Cu acest gând am început acum 36 de ani, cu grija sfârșitului și cu răspunsul pe care a trebuit să-l dau, împreună cu dumneavoastră. Iată, Dumnezeu ne-a ajutat ca împreună să împlinim”.

Legătura cu Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți: „Pericopa de astăzi este un îndemn: pe de o parte, să trăim cu luare aminte, dar și cu nădejde că, făptuind cele ale credinței, vom lucra împreună cu Domnul aici și în veac”.

„Suntem chemați să lărgim inima noastră așa cum o facem în familie, să o lărgim cu dragoste pentru celălalt, fiind atenți la nevoile lui, așa cum mama, chiar dacă are zece copii, pe niciunul nu îl trece cu vederea și boala unuia dintre ei o întristează și adună toată grija, truda și atenția”, a adăugat Preasfinția Sa.

Episcopul vicar a subliniat importanța rugăciunii pentru cei adormiți și a milosteniei față de aproapele: „Singurul fel în care mai putem ajuta pe cei ce au trecut în Împărăția Cerurilor este prin legătura lor cu cei vii. Mamele noastre, surorile noastre, cei dragi, cei cunoscuți și cei necunoscuți, să-i purtăm în rugăciunea noastră cu fiecare lumânare, cu fiecare covrig, cu fiecare vorbă bună pe care o spunem cuiva”.

Puterea cuvântului bun

Preasfinția Sa a evidențiat puterea faptelor bune și a schimbării personale: „Să înțelegem puterea cuvântului bun, puterea îmbrățișării, dar și puterea darului pe care îl dăm celui ce este în nevoie, puterea de a-l schimba pe celălalt, de a ne schimba pe noi înșine și de a schimba însăși lumea”.

„Că schimbarea adevărată într-o țară, schimbarea adevărată în lume începe nu doar prin legile ce se dau, ci prin hotărârea fiecăruia dintre noi de a fi mai bun, prin hotărârea fiecăruia dintre noi de a lua aminte la legea lui Dumnezeu și când legea lui Dumnezeu stăpânește în popor, atunci și belșugul se revarsă și binecuvântarea”, a concluzionat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Părintele Ionuț Ungureanu, slujitor la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Galata, a preluat funcția de paroh de la preotul Mircea Stoleriu.

