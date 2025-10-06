Numai omul care iubește este un om liber: Mitropolitul Teofan a sfințit o biserică în cartierul ieșean Galata

„Numai omul care iubește este un om liber, altfel inima îți este încătușată, dorind să găsești căi potrivite pentru a răspunde răului cu rău”, a spus Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei duminică, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Galata.

„Încercând a te dezlega de aceasta, dobândești libertatea cea adevărată, căci, mărturisea de asemenea un sfânt al închisorilor din veacul trecut, canonizat recent, Sfântul Constantin Sârbu, că «iubirea te face liber, și smerenia, legată atât de intim de iubire, te face puternic».”

„Și spunea el că «cel ce urăște moare de două ori, iar cel ce iubește nu moarte niciodată». Moare de două ori, pentru că ura este moarte aici, un om care urăște este un om mort și mai primește și moartea cea veșnică, plecând cu această ură în veșnicie, iar cel care iubește este viu și în această lume și primește și viețuirea în veșnicia prezenței lui Dumnezeu”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

Hirotonie

Mitropolitul Teofan a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Episcopul Antonie de Bălți, după ce a sfințit biserica parohială, la care comunitatea a lucrat începând din primul an de după căderea comunismului.

La momentul rânduit din cadrul Liturghiei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan l-a hirotonit diacon pe teologul Cătălin Timofte, care, după stagiul de practică, urmează să fie hirotonit preot pe seama Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” Lungani, comuna Voinești, județul Iași.

Candelă pentru unitatea neamului

Așa cum obișnuiește când slujește prima dată la o biserică, Preasfințitul Părinte Antonie i-a înmânat părintelui paroh Mircea Stoleriu, în mod simbolic, o candelă aprinsă pentru unitatea neamului românesc.

„Un lăcaș de rugăciune este un dar, o ofrandă adusă de creștini, împreună cu păstorul lor, Bunului Dumnezeu. Ei aduc în dar piatra, nisipul, fierul, daruri materiale, pământești, dar Dumnezeu răsplătește prin daruri cerești, prin daruri veșnice, prin daruri spirituale, și anume învierea, iertarea de păcate și viața veșnică”, a explicat Părintele Episcop Antonie.

Avem nevoie de multă rugăciune

Pentru meritele deosebite, părintele paroh Mircea Stoleriu a primit „Crucea Moldavă”, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, iar preoții slujitori Adrian Dinu și Ionuț Ungureanu au primit „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”.

Ctitorii și sprijinitorii au primit distincții de vrednicie și un exemplar al Sfintei Scripturi.

„Ceea ce lăsăm în urma noastră este o catedrală, este o biserică frumoasă, cu o arhitectură deosebită, cu o pictură deosebită, și toate acestea de fapt zugrăvesc un suflet excepțional, al dumneavoastră”, a spus la final parohul comunității.

„Atât timp cât o biserică se construiește, atât timp este mereu și mereu adus darul dumneavoastră, iar în momentul când biserica este oferită ca o prescură lui Dumnezeu, ea se sfințește, și darul adus se convertește în binecuvântare revărsată asupra dumneavoastră.”

„Avem nevoie în acest moment pe care îl traversăm, și vorbesc de situația întregii lumi, avem nevoie de multă, de multă, de multă rugăciune, pentru că numai rugăciunea este biruitoare pentru tot răul lumii”, a adăugat părintele paroh Mircea Stoleriu.

Scurt istoric

Părintele Mircea Stoleriu este parohul comunității din 1 iunie 1990, când a fost înființată parohia. Lucrările de zidire au început în noiembrie 1990, iar în 1996 demisolul bisericii a fost sfințit și a început să fie folosit pentru slujbe.

În 2007, altarul a fost binecuvântat de Părintele Patriarh Daniel, care era încă locțiitor de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Între 2014 și 2025, biserica a fost pictată în tehnica al fresco de pictorul Vasile Lefter din municipiul Alba Iulia. Arhitectul proiectului a fost Ioan Sasu, iar rezistența clădirii a fost asigurată de dr. ing. Adrian Mihalache.

În paralel cu zidirea bisericii, viața spirituală a comunității s-a dezvoltat intens, prin organizarea de conferințe lunare, simpozioane, activități pentru tineret, excursii duhovnicești și programe caritabile.

Foto credit: Doxologia.ro / Flavius Popa