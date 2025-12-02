Peste 300 de colindători au vestit Nașterea Domnului la Dublin, la Festivalul Internațional al Diasporei Românești

Peste 300 de persoane au participat, sâmbătă și duminică, la Festivalul Internațional de Colinde de la Dublin, eveniment aflat la a șaptea ediție.

La festival au participat coruri, corale și grupuri psaltice din România, Republica Moldova și alte țări ale Europei, care au vestit Nașterea Domnului prin colinde, cântări ortodoxe și folclorice.

Printre cei care s-au bucurat de colinde s-au numărat și ambasadorul României în Irlanda, ambasadorul Republicii Moldova, Arhiepiscopul Bisericii Anglicane, precum și alți invitați, potrivit Episcopiei Irlandei și Islandei.

Corurile participante:

• Corul de copii al Școlii „Varlaam Mitropolitul” – Iași, România, dirijat de Ilinca Furtună

• Corul de copii „Vitejii” al Liceului „Mihai Viteazu” – Chișinău, Republica Moldova, dirijat de Pr. Gurie Dumbravă

• Corala de copii a Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” – La Courneuve, Paris, dirijată de Pr. Mircea Filip

• Corul „Sfântul Roman Melodul” al Asociației Nepsis Ireland – Dublin, dirijat de Diac. Cristian Pasere și Andrei Ursaciuc

• Corala „Sfinții Arhangheli” – Paris, dirijată de Ionuț Furtună

• Corala „Cântăm Domnului” – Torino, dirijată de Pr. Cristian Vasilescu

• Corul „Armonia” al Parohiei Nașterea Domnului – München, dirijat de Ciprian Munteanu

• Corala „Agapia” a Parohiei Buna Vestire – München, dirijată de Diac. Adrian Sandu

• Corala „Sfântul Roman Melodul” a Episcopiei Italiei – Roma, dirijată de Pr. Andrei Aslan

• Corul psaltic al Catedralei Arhiepiscopale Sfântul Gheorghe din Londra, dirijat de protopsaltul Valentin Gheorghe

Colindul, ca vestitor și mărturisitor al credinței

Marele Premiu al ediției a 7-a a revenit Coralei de copii a Parohiei Sfinții Trei Ierarhi din Paris și Corului de copii al Școlii Varlaam Mitropolitul din Iași. Potrivit Episcopiei Irlandei și Islandei, cele două ansambluri care au reușit să miște publicul prin precizie, expresivitate și frumusețea interpretării.

La final, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a susținut o cuvântare în care a evidențiat rolul colindului ca mărturie de credință și identitate românească. A mulțumit tuturor celor care au contribuit la organizarea festivalului: coriști, dirijori, preoți, organizatori, voluntari și tuturor celor implicați în buna desfășurare a acestei ediții.

Anul viitor, la începutul lunii decembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Iosif, Parohia Sfinții Trei Ierarhi din La Courneuve, Paris, împreună cu părintele Mircea Filip, va găzdui ediția a opta a Festivalului Internațional de Colinde al Diasporei Românești.

Foto credit: Episcopia Irlandei și Islandei

