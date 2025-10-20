Peste 300 de copii au cântat la un concurs dedicat Centenarului Patriarhiei Române

Peste 300 de copii din județele Suceava, Bacău, Botoșani și Neamț au participat sâmbătă, la Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” din Buciumeni, Suceava, la prima ediție a Concursului de pricesne și cântece patriotice „Pentru Tine, Doamne!”, un eveniment dedicat Centenarului Patriarhiei Române.

Concursul, organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a îmbinat educația, cultura și spiritualitatea, oferind copiilor prilejul de a transforma actul artistic într-o adevărată rugăciune către Dumnezeu și către Maica Domnului.

Concurenții, proveniți din școli și cluburi ale copiilor din cele patru județe participante, au fost împărțiți pe categorii de vârstă și au evoluat la două secțiuni: soliști și grupuri vocale. Prin pricesne și cântece patriotice, micii interpreți au exprimat credința, recunoștința și dragostea pentru valorile spirituale și naționale.

O sărbătoare a credinței și culturii

„A fost o primă ediție reușită a acestui concurs care echivalează o mică sărbătoare duhovnicească și culturală”, a declarat Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina Religie și președinte executiv al comisiei interjudețene de organizare.

„Am remarcat calitatea actului artistic, grija pentru autenticitate și atenția la detaliile costumului popular”, a adăugat inspectoarea.

În juriul care a evaluat prestațiile participanților s-au aflat, alături de Daniela Ceredeev, Maria Tanasă, artistă consacrată și promotoare a patrimoniului imaterial, monahia Fevronia Crețu din obștea Mănăstirii Buciumeni, precum și profesori de canto.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților