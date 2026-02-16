25 de ani de la înființarea Parohiei Nisa: Reprezentanții Bisericii și Statului român au celebrat alături de comunitate

Parohia Nisa a sărbătorit sâmbătă 25 de ani de la înființare și 10 ani de la punerea pietrei de temelie la noua biserică. Sărbătoarea a fost un bun prilej pentru a inaugura noul iconostas și Sfânta Masă, a căror instalare încununează lucrările la noua biserică de pe Bulevardul Henri Musso nr. 26-34.

Evenimentul a avut loc în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, a mai multor reprezentanți ai statului român și a primarului din Nisa.

Prezența Părintelui Mitropolit Iosif a adus binecuvântare și întărire sufletească întregii comunități, a transmis, pentru Basilica.ro, Părintele Paroh Radu Totelecan: „Cuvântul de învățătură și îndemnurile adresate credincioșilor au evidențiat importanța unității, a statorniciei în credință și a responsabilității față de generațiile viitoare”.

„Acești 25 de ani au fost marcați de multă muncă, jertfă și dăruire. De la începuturile modeste ale parohiei până la punerea pietrei de temelie și dezvoltarea bazilicii, fiecare etapă a fost susținută de credința și implicarea credincioșilor, precum și de sprijinul binefăcătorilor”, a adăugat parohul român din Nisa.

La eveniment au participat: Irineu Darău, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România, care a lucrat timp de 10 ani în regiunea Nisei; Aurelia Grosu, Consul General al României la Marsilia; Victor Martin, Consul General al Republicii Moldova la Nisa; Stefan de Fay și Constantin Turchina, Consuli Generali Onorifici ai României la Nisa, respectiv Monaco; și Christian Estrosi, Primarul Nisei și Președintele Metropolei Nice-Côte d’Azur.

Consulul General Aurelia Grosu le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit, de-a lungul anilor, la consolidarea comunității, în special părintelui paroh Radu Totelecan, și a subliniat că a fi român departe de casă înseamnă responsabilitatea de a purta cultura națională cu demnitate, de a reprezenta țara cu onoare și de a transmite copiilor mândria originii lor.

Primarul Nisei a vorbit despre rolul important al comunității românești în viața economică, socială și culturală a orașului, subliniind contribuția activă a românilor la diversitatea și dinamismul regiunii.

La final, copiii și tinerii români care fac parte din Școala parohială au oferit un moment artistic, ilustrând o comunitate vie, unită și profund atașată valorilor și tradițiilor sale.

Parohia Nisa este pusă sub ocrotirea Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Foto credit: Facebook / Aurelia Grosu (deschidere articol)