22 august: Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Actelor de Violență bazate pe Religie sau Convingeri

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Actelor de Violență bazate pe Religie sau Convingeri, marcată anual în 22 august, a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite, pentru a proteja și promova libertatea de religie și conștiință la nivel global.

Această zi oferă o oportunitate de a conștientiza fenomenul și de a pleda pentru protecția victimelor, la numai o zi distanță de Ziua Internațională de Comemorare și Omagiu pentru Victimele Terorismului (21 august).

Parlamentul României a instituit în 2020 și Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor (16 august).

„Mai mulți creștini sunt uciși pentru credința lor decât adepții oricărei alte religii. Este martirajul zilelor noastre”, atrage atenția publicația americană Evangelical Focus.

Țări fierbinți din punctul de vedere al persecuției

Cele mai multe victime sunt în prezent în Nigeria, unde comunitățile creștine sunt atacate zilnic de miliții islamiste, satele incendiate și fetele răpite. Alte zone fierbinți pentru creștini sunt în India, unde hindușii radicali (care își ard morții) împiedică creștinii să-și îngroape morții conform riturilor creștine.

De asemenea, convertiții de la Islam la creștinism se confruntă cu pedeapsa cu moartea în multe țări majoritar musulmane. De la începutul conflictului cu Israelul, peste 50 de creștini au fost arestați în Iran sub acuzația că sunt suporteri ai Israelului.

UE se angajează să protejeze libertatea de conștiință

Uniunea Europeană a emis o declarație în onoarea victimelor violenței motivate religios și și-a reafirmat angajamentul de a proteja libertatea de conștiință.

„UE susține cu fermitate dreptul tuturor persoanelor de a se bucura de libertatea de gândire, de conștiință, de religie sau de convingere și de a-și manifesta sau schimba religia sau convingerile fără riscul de discriminare, persecuție sau violență”, a transmis Anouar El Anouni, purtătoare de cuvânt.

„Toate persoanele au dreptul de a-și practica religia sau convingerile singure sau în comunitate împreună cu alte persoane, în privat sau public.”

„Siturile din patrimoniul religios și lăcașurile de cult trebuie protejate în orice moment, în special atunci când grupurile de persoane care se reunesc în astfel de locuri se confruntă cu amenințări”, se mai transmite în comunicatul UE.

Peste 380 de milioane de creștini se confruntă anual cu persecuții grave în întreaga lume. Aproximativ 4.500 dintre ei sunt uciși anual, conform unui raport Open Doors.

Sursa foto: X / Radio Genoa