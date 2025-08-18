De ziua Sf. Martiri Brâncoveni, biserici din Arhiepiscopia Târgoviștei au fost iluminate în roșu

Bisericile din Arhiepiscopia Târgoviștei care au avut cândva legătură cu viața și activitatea Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu au fost iluminate sâmbătă seară în roșu, culoarea sângelui vărsat de martiri.

A fost marcată astfel Ziua Națională pentru comemorarea Martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violenței împotriva creștinilor, instituită în 2020 de Parlamentul României.

Acțiunea a fost un omagiu adus Sf. Martiri Brâncoveni, dar și o reamintire a faptului că cea mai persecutată religie din lume rămâne Creștinismul.

De-a lungul timpului, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, la editura eparhială au fost publicate mai multe volume dedicate Sf. Martiri Brâncoveni: „Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu – 310 ani de la moartea lui martirică” (2024), „Sfântul Ianache Văcărescu – mărturisitor al credinței străbune dimpreună cu Sfinții Martiri Brâncoveni” (2021), „Sfinții Brâncoveni – martiri ai credinței neamului românesc” (2014).

Parohia Crovu din județul Dâmbovița deține în patrimoniu moaște ale Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, care au fost aduse în 2022, cu prilejul sfințirii bisericii, de la biserica „Sf. Gheorghe” – Nou din București.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei