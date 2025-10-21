Peste 2000 de cărți au fost donate românilor din Vidin, în cadrul campaniei „Cartea – Punte între Frați”

Campania de solidaritate culturală „Cartea – Punte între Frați”, derulată de voluntarii Departamentului de Tineret Youth Action al Asociaţiei „Anastasia”, s-a încheiat sâmbătă, prin oferirea a peste 2000 de volume de beletristică și teologie Centrului Cultural „Sfânta Teofana Basarab” din Vidin, Bulgaria.

Campania a avut ca scop sprijinirea comunității românești din Bulgaria în păstrarea limbii, culturii și identității naționale. Cărțile donate vor îmbogăți biblioteca Centrului Cultural „Sfânta Teofana Basarab” din Vidin, unde se desfășoară săptămânal cursuri de limba română pentru copii și tineri.

În cadrul vizitei, voluntarii s-au întâlnit cu reprezentanți ai Asociației „AVE” – Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria, și au discutat despre posibile proiecte comune care să susțină comunitatea românească din sudul Dunării.

Legătura rămâne vie

Președintele Asociației „AVE”, Ivo Georgiev, a subliniat importanța gestului făcut de tinerii români: „Să vă gândiți la cei care nu au. Așa cum omul nu poate trăi fără mâncare sau apă, nu poate trăi nici fără carte și fără credință”.

La rândul său, Filip Georgiev, membru al aceleiași asociații, a vorbit despre emoția întâlnirii:

„Emoția pe care o simt este una de recunoștință și bucurie. Frații noștri din România nu ne-au uitat, iar gestul lor ne arată că legătura dintre românii de pe ambele maluri ale Dunării rămâne vie”.

Patrizia Văcărescu, voluntar al Asociației „Anastasia”, a spus: „Cred că sunt oameni care luptă cu tot ce au pentru a-și păstra identitatea, limba și cultura. Mă bucur că am reușit, măcar într-o mică măsură, să contribuim la lupta lor continuă”.

Solidaritate prin cultură

În perioada 29 septembrie – 15 octombrie, elevii și profesorii din Drobeta-Turnu Severin au donat cărți de literatură română pentru copii și adulți, în cadrul campaniei „Cartea – Punte între Frați”, sprijinind comunitatea românească din Bulgaria.

Campania „Cartea – Punte între Frați” s-a încheiat cu promisiunea unor noi proiecte dedicate sprijinirii comunităților românești din afara granițelor.

Foto credit: Episcopia Severinului și Strehaiei