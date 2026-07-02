20 ani de speranță, demnitate și iubire: Moment aniversar la Centrul de îngrijiri paliative al Arhiepiscopiei Bucureștilor

Centrul de îngrijiri paliative al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pus sub ocrotirea Sfântului Nectarie Taumaturgul, aniversează joi două decenii de activitate, prilej cu care dă startul la Maratonul faptelor bune și la Luna porților deschise, activități care se desfășoară pe tot parcursul lunii iulie.

„În urmă cu două decenii, Centrul de îngrijiri paliative Sf. Nectarie și-a deschis porțile cu o misiune profund umană: aceea de a fi alături de persoanele aflate în suferință și de familiile acestora, oferindu-le nu doar îngrijire medicală, ci și alinare, speranță, sprijin și iubire”, transmite Adriana Căruntu, directoarea centrului, într-un comunicat primit la redacție.

„În acești 20 de ani, mii de pacienți au beneficiat de servicii de îngrijiri paliative specializate, de controlul durerii și al simptomelor, de îngrijire medicală continuă, de consiliere psihologică, socială și spirituală.”

„Pentru fiecare pacient, echipa centrului a încercat să ofere nu doar tratament, ci și respect pentru demnitatea umană, compasiune și prezență”, explică Adriana Căruntu.

20 ani de speranță, demnitate și iubire

De-a lungul timpului, centrul a devenit un adevărat reper în domeniul îngrijirilor paliative din România, contribuind la dezvoltarea și promovarea acestui domeniu prin:

furnizarea de servicii medicale, sociale și spirituale integrate;

susținerea pacienților și familiilor acestora în cele mai dificile momente ale vieții;

formarea și pregătirea continuă a profesioniștilor din domeniul îngrijirilor paliative;

dezvoltarea colaborării interdisciplinare între medici, asistenți medicali, asistenți sociali, psihologi, preoți și voluntari;

promovarea valorilor compasiunii, solidarității și respectului pentru viață;

implicarea în activități de educație, cercetare și inovare în domeniul îngrijirilor paliative;

susținerea accesului echitabil la servicii pentru persoanele vulnerabile;

dezvoltarea de parteneriate instituționale și comunitare în beneficiul pacienților.

„Această aniversare reprezintă nu doar celebrarea unei instituții, ci și celebrarea fiecărei vieți atinse de bunătate, a fiecărei familii care a găsit sprijin și a fiecărui profesionist care a ales să transforme suferința în speranță”, mai afirmă directoarea centrului.

„Mulțumim tuturor pacienților și familiilor care ne-au acordat încrederea lor. Fiecare poveste de viață ne-a învățat lecții prețioase despre curaj, iubire și demnitate.”

Misiunea continuă

Pe parcursul întregii luni iulie 2026, cei interesați sunt invitați să se alăture centrului într-un gest de solidaritate și compasiune pentru pacienții aflați în îngrijire paliativă și pentru familiile lor.

Adriana Căruntu îi încurajează pe toți cei interesați să viziteze centrul și să o contacteze la adresa de mail: [email protected]. Fiecare persoană fizică și juridică poate identificarea nevoile existente și poate contribui cu produse sub formă de donație sau sponsorizare:

„De două decenii, Centrul Sfântul Nectarie oferă îngrijire, alinare, sprijin și demnitate persoanelor care traversează una dintre cele mai dificile perioade ale vieții. Astăzi, continuarea acestei misiuni depinde și de sprijinul dumneavoastră. Împreună continuăm misiunea începută acum 20 de ani.”

Donează

Fiecare SMS, fiecare donație, fiecare gest de bunătate înseamnă mai puțină suferință și mai multă speranță pentru cei aflați în nevoie.

Prin SMS

Număr SMS: 8864

Text SMS: NECTARIE

Valoare donație: 4 Euro/lună

Prin transfer bancar

Fundația Bucuria Ajutorului

Banca: BCR Libertății

IBAN: RO18RNCB0069121154240001

Cu mențiunea: „Pentru Centrul Sfântul Nectarie”

Vezi și:

Foto credit: Facebook / Centrul De Ingrijiri Paliative Sf. Nectarie – Bucuresti