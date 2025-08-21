Zona Gării de Nord din București intră într-un proces amplu de restaurare

Zona Gării de Nord din București, spațiu istoric al Capitalei, intră într-un amplu proces de restaurare, a anunțat Primarul interimar, Stelian Bujduveanu.

Potrivit acestuia, proiectul va fi unul complex, care va include atât transportul, parcarea, circulația pietonilor și agrementul din zonă. Cele patru axe de dezvoltare sunt:

⦁ transformarea zonei într-un nod intermodal care să conecteze eficient metroul, tramvaiul, autobuzul, troleibuzul, taxiurile și trenurile;

⦁ construcția unei parcări subterană de tip park & ride;

⦁ realizarea unei zone de agrement suspendată, între clădirea Gării de Nord și Pasajul Basarab – un parc urban verde, cu alei pietonale, spații de joacă;

⦁ modernizarea tuturor arterelor importante și spațiile publice adiacente: Calea Griviței, Bd. Dinicu Golescu, Bd. Gheorghe Duca, Str. Gării de Nord.

Proiectul va fi realizat de Primăria Capitalei, în colaborare cu Primăria Sectorului 1 și Ministerul Transporturilor. Designul câștigător va fi ales în urma unui concurs internațional.

Foto credit: Stelian Bujduveanu / Facebook