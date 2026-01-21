Ziua Unirii Principatelor Române va fi marcată la Ministerul Agriculturii printr-un târg de produse tradiționale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va organiza, în perioada 22–24 ianuarie, un târg de produse tradiționale românești, dedicat celebrării Zilei Unirii Principatelor Române și promovării identității culinare autohtone.

Târgul va fi deschis publicului între orele 9:00 și 19:00, în curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Potrivit Agerpres, „vizitatorii sunt invitați să descopere produse tradiționale realizate după rețete transmise din generație în generație”.

Organizatorii subliniază că „târgul creează un cadru în care tradiția, gustul autentic și respectul pentru munca producătorilor români se întâlnesc, celebrând spiritul Unirii Principatelor prin unitate, identitate națională și susținerea produselor autohtone”.

Alături de membrii Cooperativei Agricole Caprirom Sud-Muntenia și ai Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale din România, vor fi prezenți și producători reprezentativi din alte regiuni ale țării, în special producători și procesatori care dețin atestate în cadrul schemelor de calitate naționale – produs tradițional, produs montan sau produse alimentare obținute conform rețetelor consacrate.

Conform sursei citate, ediția din acest an aduce în atenția publicului producători noi, cu activități diverse, printre care o afacere de familie specializată în panificație și patiserie, axată pe producția zilnică de produse proaspete, producători de lactate obținute din materii prime autohtone, precum și un meșter popular.

Foto credit: Basilica.ro / Mihail Pătrășcanu