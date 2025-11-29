Ziua Unirii Bucovinei cu România, sărbătorită la Mănăstirea Putna: Avem datoria să ne rugăm pentru sfânt-strămoșii noștri

Ziua Unirii Bucovinei cu România a fost sărbătorită, vineri, la Mănăstirea Putna, în contextul în care, în acest an, s-au împlinit 107 ani de la unirea acestei provincii cu țara mamă.

Evenimentele au început la ora 14:00, cu o slujbă de Te Deum, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darul unirii și pentru a cinsti memoria făuritorilor acestui mare moment istoric.

Manifestările au continuat la Centrul Cultural „Mitropolit Iacob Putneanul”, acolo unde părintele stareț Melchisedec a rememorat evenimentele de-acum 107 ani și a subliniat rolul preoților de atunci și de azi.

„În perioada austriacă, preoții români au știut să insufle românilor nădejdea în supraviețuirea ca popor. Iar poporul a știut Cui să își deschidă inimile, de la Cine să ceară luminare cugetului și în Cine să își pună nădejdea: Dătătorul a tot binele este Preabunul Dumnezeu”.

„De aceea, la Putna, în 1871, a avut loc întâia serbare a românilor de pretutindeni, în jurul unui mormânt sfânt, mormântul apărătorului existenței românești – așa a scris generația lui Mihai Eminescu despre Sfântul Ștefan, că este apărător al existenței românilor, adică al tuturor românilor, din toate locurile și din toate timpurile”, a menționat părintele arhimandrit.

Iubirea de țară începe cu cinstirea strămoșilor

Starețul a spus că datoria noastră, a celor de azi, este de a-i cinsti pe cei vechi.

„Avem datoria, în nordul și în sudul Bucovinei, să ne rugăm pentru sfânt-strămoșii noștri și să cultivăm cunoașterea lor de către tineri. Cunoscându-i pe strămoși, cunoscând crezurile și eforturile lor, îi vor iubi, pentru că vor înțelege că aceștia i-au iubit mai întâi”, a concluzionat arhimandritul Melchisedec.

Au mai ținut alocuțiuni, primarul comunei Putna și Marin Gherman, cadru didactic la Universitatea din Suceava și ziarist.

A urmat un scurt moment artistic: Grupul vocal-tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, coordonat de profesorul Vasile Schipor și Ansamblul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung, coordonat de profesoara Iustina Horga au cântat și au recitat poezii.

În final, Daniela Ceredeev, inspector școlar județean pentru disciplina religie, a vorbit despre dimensiunea de experiență de învățare continuă, pentru elevi, a acestui tip de manifestări.

Foto credit: Mănăstirea Putna

