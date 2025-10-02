Ziua Sectorului 2, sărbătorită prin rugăciune și o expoziție de artă la Mănăstirea Plumbuita din Capitală

Sectorul 2 al Capitalei și-a celebrat sărbătoarea patronală miercuri, de Acoperământul Maicii Domnului. Cu această ocazie, la Mănăstirea Plumbuita a fost prezentată o expoziție de artă, admirată de credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie.

Slujba a fost săvârșită de un sobor de clerici la altarul exterior al așezământului monahal, care și-a serbat hramul. La Sfânta Liturghie a participat și Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă.

Starețul Mănăstirii Plumbuita, protosinghelul Iustin Bulimar, a vorbit despre sărbătoarea comunității și a mulțumit celor care au ales să o petreacă în rugăciune.

„Mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru toate binefacerile și pentru toată binecuvântarea revărsată asupra noastră, mie nu-mi rămâne decât să îi mulțumesc Preacurate sale Maici pentru ajutor și binecuvântare”.

Părintele i-a invitat pe credincioși să admire lucrările de artă prezentate pe șevalete în curtea mănăstirii.

„Puteți admira o galerie de pictură cu biserici și mănăstiri din București și din țară, organizată Centrul Mihai Eminescu al Primăriei Sectorului 2, sub directa conducere a doamnei Nicoleta Paninopol, căruia îi mulțumesc pentru tot sprijinul și pentru tot ajutorul”.

Sărbătoarea Sectorului 2

Printr-o hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2, sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului a fost aleasă ziua sectorului.

„Și, an de an, aici, la Mănăstirea Plumbuita, împreună pentru cetățenii Sectorului 2 și nu numai, chiar pentru cetățenii din București, organizăm acest eveniment cultural religios. Picturile sunt realizate de pictorii contemporani români care locuiesc în România, dar și în Republica Moldova”, a precizat Nicoleta Paninopol, manager al Centrului Cultural „Mihai Eminescu” din Capitală.

Foto credit: Facebook / Rareș Hopincă