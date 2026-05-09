Ziua Românității Balcanice: Aromâni, macedo-români, megleno-români, istro-români

Din 1906 și până în 1948, România celebra, în 10 mai, Ziua Românilor din Balcani: aromâni, macedo-români, megleno-români, istro-români. În toată această perioadă, România a susținut exemplar școlile, bisericile și publicațiile în limba aromână și megleno-română din Balcani, considerându-le ca fiind românești.

Data era aleasă în amintirea unui moment de succes al diplomației românești: semnarea, în 10 mai 1905, de către Sultanul Abdul Hamid al II-lea a unui decret prin care românii din Imperiul Otoman erau recunoscuți oficial ca minoritate națională. Ei primeau dreptul de a se administra local și de a avea școli și servicii religioase în limba maternă.

Istorie

Succesul diplomatic al României s-a datorat Ambasadorului României la Constantinopol, Alexandru Emanoil Lahovary, și colaboratorului său, Gheorghe Derussi.

Din păcate, după destrămarea Imperiului Otoman, populația românească din Balcani (vlahi) – aromâni, macedo-români, istro-români – a fost nevoită să-și reia lupta pentru recunoașterea acestor drepturi, în contextul ascensiunii mișcărilor naționale care mergeau până la tendința de înăbușire a drepturilor minorităților etnice.

O inițiativă recentă

În 2021, Parlamentul României a decis reînnodarea tradiției de a dedica o zi românilor din Balcani și a instituit Ziua Românității Balcanice.

Scopul a fost recunoașterea contribuției istorice a aromânilor și megleno-românilor la consolidarea statului român modern și pentru a susține păstrarea identității lingvistice și culturale a comunităților înrudite din Balcani.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni finanțează proiecte de consolidare a identității românești și în aceste comunități care astăzi se regăsesc în principal în Albania, cele din Grecia fiind în mare parte asimilate identitar de cultura grecească.

Din Carpați până în Pind, aceeași limbă în diverse dialecte

„Istoria romanității balcanice nu poate fi despărțită de istoria poporului român nu numai pentru că tradiția științifică națională și străină a văzut în vlahii din Peninsula Balcanică români, ci și pentru temeinice motive obiective”, scriu Anca și Nicolae-Șerban Tanașoca în studiu Unitate romanică și diversitate balcanică.

„Toți străinii care au venit în contact cu romanitatea balcanică au dat reprezentanților ei același nume etnic pe care l-au folosit și pentru desemnarea românilor din vechea Dacie – v(a)lahi, vlasi, olachi. Romanicii din Balcani și-au dat ei înșiși același nume ca și cei din nordul Dunării – lat. Romani, evoluat și diversificat dialectal: armâni, rămăni, rumeri.”

„Îi găsim pe vlahii din Peninsula Balcanică angajați în aceleași îndeletniciri tradiționale ca și vlahii din vechea Dacie, pe care le practică în chip aproape identic”, mai scriu cercetătorii.

„Graiurile lor vădesc pregnant unitatea lor lingvistică originară cu dacoromânii, faptul că și unii, și ceilalți au vorbit neîntrerupt aceeași latină vulgară danubiană, evoluată romanic și diversificată regional, influențată de același substrat tracic, la care s-a adăugat, în aceeași perioadă istorică, influența aceluiași substrat vechi grecesc, precum și înrâurirea aceluiași superstrat sud-slav.”

Aspectul „balcanic” al românei este unitar – susținea Theodor Capidan – din Carpați până în Pind, iar lexicul de bază, fondul principal al vocabularului, este același la dacoromâni și la toți romanicii din Peninsula Balcanică, se mai arată în studiu.

Iată de ce idiomurile vorbite de vlahii balcanici (aromână, macedoromână, meglenoromână, istroromână) pot fi socotite, așa cum a demonstrat recent, cu argumente noi, Matilda Caragiu-Marioțeanu, dialecte istorice ale limbii române comune.

Trei celebrări importante în 10 mai

Ziua Declarării Independenței României față de Imperiul Otoman, proclamată în 9 mai 1877 de Mihail Kogălniceanu în Parlament și ratificată a doua zi, 10 mai, de Principele Carol I).

față de Imperiul Otoman, proclamată în 9 mai 1877 de Mihail Kogălniceanu în Parlament și ratificată a doua zi, 10 mai, de Principele Carol I). Ziua Regelui, devenită Ziua Națională a Regalității Române în amintirea încoronării Regelui Carol I în 10 mai 1881, după ce Parlamentul României a decis ridicarea Principatelor Române la gradul de Regat – ziua a fost aleasă pentru a aminti de proclamarea Independenței României.

în amintirea încoronării Regelui Carol I în 10 mai 1881, după ce Parlamentul României a decis ridicarea Principatelor Române la gradul de Regat – ziua a fost aleasă pentru a aminti de proclamarea Independenței României. Ziua Românilor din Balcani (aromâni, macedo-români, megleno-români, istro-români) – devenită recent Ziua Românități Balcanice, în amintirea decretului (iradelei otomane) din 10 mai 1905.

Foto credit: Proiectavdela.ro