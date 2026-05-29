Îl iubești pe Dumnezeu iubindu-i pe semenii tăi: Mitropolitul Serafim a vizitat Parohia Krefeld

Mitropolitul Serafim a vizitat recent Parohia Krefeld din Germania, unde, pornind de la textul Apostolului citit în cadrul Liturghiei duminicale, a vorbit despre milostenie.

Sfântul Apostol Pavel, luându-și rămas bun de la slujitorii comunității din Efes, le-a amintit cuvintele Domnului Iisus Hristos: Mai fericit este a da decât a lua.

„Să ținem minte lucrul acesta și, de fiecare dată când facem o milostenie, s-o facem din toată inima, să ajutăm, să ne doară inima de toți cei săraci, de toți cei bolnavi, de toți cei închiși, de toți cei care suferă în lumea aceasta”, a spus Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

„Să te doară inima, atunci înseamnă că Îl ai pe Dumnezeu în inima ta și faci bine din toată inima, în modul cel mai natural, în modul cel mai firesc.”

Iubirea, esența vieții creștine

Referindu-se la Evanghelia duminicii, în care este Rugăciunea Arhierească, ierarhul a subliniat rugăciunea Mântuitorului Iisus Hristos pentru unitatea în duh a oamenilor:

„Iubirea este esența vieții noastre creștine. Dacă n-ai iubire, n-ai nimic. Și iubirea vine de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne deschide inima noastră ca să-i iubim pe frații noștri, pe semenii noștri, iubindu-L mai întâi pe El.”

Îl iubești pe Dumnezeu dacă-ți iubești semenii

Părintele mitropolit a mai spus că „Îl iubești pe Dumnezeu iubindu-i pe semenii tăi”.

„Iubirea se arată prin ajutorare, prin renunțare la sine și prin revărsarea inimii spre semenii noștri”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

În acest context, Mitropolitul Serafim a vorbit despre situația grea a celor rămași în România și i-a îndemnat pe cei prezenți să nu-i uite pe cei de acasă și să-și îndrepte milostenia către cei mai nevoiași.

„Să fim noi una – și suntem una – atunci când ne adunăm în biserică, când ne rugăm împreună, când facem bine, participăm la tot ceea ce preotul împreună cu parohia, organizează pe linie socială, spre ajutoarea semenilor noștri de aici și mai cu seamă din România”, a spus părintele mitropolit.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu părintele paroh Vasile Sebastian Zaverjinschi, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei, condus de de preoteasa Ana-Maria Zaverjinschi.

Sprijin constant pentru copiii din România

Mitropolitul Serafim se află într-un turneu prin parohiile din eparhie, cu scopul de a continua sprijinul pentru 900 de copii vulnerabili social din România, cărora credincioșii din Mitropolia Germaniei le oferă burse sociale lunare de 12 ani.

Aceștia primesc lunar 50 euro fiecare. În perioada 2013-2023, au fost acordate 5.890 de burse sociale în cuantum total de peste 2,1 milioane de euro, oferind speranță copiilor și comunităților.

