Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor: Investițiile în prevenție salvează vieți

„Investițiile în prevenție pot salva vieți și economii întregi”: acesta este mesajul central al Zilei internaționale pentru reducerea riscului dezastrelor, marcată în 13 octombrie.

Tema din 2025, „Finanțați reziliența, nu dezastrele”, îndeamnă guvernele și comunitățile să prioritizeze acțiunile de prevenire în fața efectelor tot mai severe ale schimbărilor climatice.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, costul tot mai mare al dezastrelor reflectă impactul accentuat al schimbărilor climatice și al deciziilor de dezvoltare necorespunzătoare. În prezent, pierderile directe provocate de dezastre sunt estimate la aproximativ 202 miliarde de dolari anual, în timp ce impactul economic total depășește 2,3 trilioane de dolari.

Cu toate acestea, mai puțin de 1% din bugetele publice sunt alocate reducerii riscului de dezastre, iar doar 2% din proiectele de asistență pentru dezvoltare au inclus obiective de prevenție între 2019 și 2023. ONU avertizează că lipsa investițiilor în reducerea riscului duce la creșterea numărului de dezastre costisitoare și la nevoia sporită de ajutor umanitar.

Cele două direcții majore de acțiune ale acestei campanii sunt creșterea finanțării pentru reducerea riscului de dezastre la nivel național și internațional și integrarea măsurilor de reziliență în toate investițiile de dezvoltare publice și private.

Biserica, alături de oameni

În fața dezastrelor naturale recente, Biserica Ortodoxă Română s-a mobilizat rapid pentru a oferi sprijin material și spiritual comunităților afectate. Eparhiile au organizat colecte, au distribuit alimente, apă și produse de strictă necesitate, au oferit adăpost persoanelor rămase fără locuințe și au alocat fonduri pentru refacerea zonelor calamitate.

Prin aceste acțiuni, Biserica și-a reafirmat rolul de sprijin moral și umanitar în situații de criză, promovând solidaritatea și compasiunea față de cei aflați în suferință.

Scurt istoric

Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor, instituită în 1989 de Adunarea Generală a ONU, are scopul de a promova o cultură globală a prevenirii și de a încuraja guvernele, comunitățile și cetățenii să reducă vulnerabilitatea în fața fenomenelor naturale și a celor generate de activitatea umană.

Desemnarea zilei de 13 octombrie drept Ziua Internațională de Reducere a Riscului Dezastrelor a fost decisă în 2009 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților