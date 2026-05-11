Ziua Regalității celebrată cu Garden Party la Palatul Elisabeta și ceremonii militare la București

Peste patru mii de români de pe ambele maluri ale Prutului au participat duminică la tradiționalul Garden Party oferit de Casa Regală a României la Palatul Elisabeta cu prilejul Zilei Regalității.

Având în vedere că anul acesta se împlinesc 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României și, implicit, a statului român modern, sărbătoarea din acest an a fost dedicată deopotrivă României și Republicii Moldova.

„Vă urez o seară minunată și să fim tot timpul uniți. Am încredere în țara noastră”, a transmis, în deschiderea serii, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, conform Agerpres.

Au participat demnitari din România și Republica Moldova, membri ai Academiei Române și ai Academiei de Științe a Republicii Moldova, un mare număr de ambasadori străini acreditați la București, membri ai societății civile, oameni de cultură și știință, reprezentanți ai mediului economic.

Invitatul special al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei, și a Principelui Radu a fost Alteța Sa Regală Principele Moștenitor Leka al II-lea al Albaniei.

Din rândul invitaților nu au lipsit reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, ai Bisericii Catolice, ai Bisericii Protestante, ai Cultului Mozaic și ai Cultului Musulman din România.

Rugăciune și mesaj din partea Bisericii Ortodoxe Române

Duminică, de Ziua Regalității, la Catedrala Patriarhală s-au rostit ectenii speciale pentru Regii României.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de felicitare Casei Regale cu acest prilej, în care subliniază că „Deviza Casei Regale, Nihil sine Deo (Nimic fără Dumnezeu), este o mărturie a valorilor spirituale și eterne, pe care le-au apărat și promovat Domnitorii și Regii poporului român de-a lungul istoriei”.

Ceremonii militare

În Capitală, Ziua Regalității a fost marcată și prin ceremonii militare.

La Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare, Ministerul Apărării Naționale a marcat Ziua Independenței Naționale, prilej cu care Alteța Sa Regală Principele Radu a depus o coroană de flori în numele Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei României.

Au fost prezenți reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Parlamentului și Guvernului României, ai conducerii Ministerului Apărării Naționale, ai Statului Major al Apărării, Statului Major al Forțelor Terestre, Statului Major al Forțelor Aeriene și Statului Major al Forțelor Navale, ai veteranilor de război, precum și, din partea Casei Majestății Sale, șeful Administrației Proprietăților Regale.

La bustul Regelui Mihai I din Piațeta Regelui, pe bulevardul Kiseleff, în prezența militarilor de la Inspectoratul General al Jandarmeriei, au fost depuse flori din partea Casei Regale, iar la statuia Regelui Carol I din Piața Palatului Regal, a fost depusă o coroană de flori de către ES Andrew Popper, președintele Consiliului Regal și alți reprezentanți ai Casei Regale.

Foto credit: Alexandra Curea-Gogu via Facebook / Familia Regală a României