Ziua produselor agroalimentare românești va fi celebrată la Ministerul Agriculturii printr-un târg de produse autohtone

Ziua produselor agroalimentare românești va fi marcată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin organizarea unui târg de produse autohtone în curtea instituției.

Târgul va fi deschis de vineri până duminică în intervalul orar 09:00 – 19:00 și va reuni producători din toată țara.

Printre produsele cu denumiri protejate se numără: magiunul de prune Topoloveni, care, pentru al patrulea an consecutiv, se află pe locul I în lume în clasamentul Taste Atlas – Atlasul Internațional al Gusturilor; Telemeaua de Sibiu, recunoscută internațional în China și Țuica de prune Sordony de Horezu.

Oferta expozanților va include, de asemenea, preparate din carne și lapte, produse de panificație și patiserie, miere și produse apicole, dulcețuri, gemuri, sucuri și siropuri naturale, legume și fructe proaspete sau procesate, precum și băuturi tradiționale și vinuri românești.

Agricultura ecologică va fi reprezentată de producători din județele Argeș, Vrancea și Sibiu, care vor expune miere de salcâm, tei și polifloră, faguri, amestecuri de miere cu cătină și propolis, uleiuri presate la rece și struguri ecologici din soiurile Fetească Albă, Fetească Regală și Aligoté.

Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești, serbată în data de 10 octombrie, are ca scop principal susținerea producției agricole naționale, încurajarea consumului de produse românești și promovarea tradițiilor locale care definesc identitatea culinară a României.

Foto credit: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale