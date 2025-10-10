Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești este serbată în 10 octombrie

În 10 octombrie, este marcată la nivel național Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești, o sărbătoare dedicată promovării alimentelor autohtone și sprijinirii producătorilor locali.

Evenimentul este reglementat prin Legea nr. 168/2017, care are ca scop încurajarea consumului de produse românești și susținerea agriculturii autohtone.

Conform legii, „produs agroalimentar românesc” este alimentul obținut pe teritoriul național din materii prime provenite 100% din ferme românești și care are inscripționat pe etichetă drapelul României.

În perioada 10–12 octombrie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale organizează în curtea instituției o expoziție cu vânzare de produse agroalimentare românești. Producători din toate regiunile țării vor expune produse tradiționale, montane, ecologice și cu denumiri protejate.

Sărbătoarea este marcată și în alte zone ale țării. La Craiova, pe 10 octombrie, în Piața Centrală, producători locali oferă vizitatorilor o gamă variată de produse și preparate tradiționale. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Craiova, în parteneriat cu Direcția pentru Agricultură Dolj.

Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești are ca obiectiv promovarea tradițiilor culinare autohtone, a identității gastronomice naționale și valorizarea muncii fermierilor și producătorilor locali. Prin aceste acțiuni, autoritățile urmăresc consolidarea legăturii dintre consumatori și producători și stimularea economiei rurale.

Foto credit: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale