Membrii organizațiilor de tineret din Mitropolia Olteniei și-au consolidat abilitățile de lucru cu tinerii

Reprezentanții organizațiilor de tineret din Mitropolia Olteniei au învățat cum să lucreze cu alți tineri de vârsta lor participând la o formare de voluntari susținută la Craiova de reprezentanții Asociației Tinerilor Ortodocși Români (ATOR) Banatul de Munte.

Evenimentul a fost organizat la inițiativa ATOR Craiova, în colaborare cu Sectorul de Tineret și Catehizare al Arhiepiscopiei Craiova, pentru a consolida colaborarea între organizațiile de tineret din mitropolie.

Formarea de voluntari a fost susținută de Anita Radics – președinta ATOR Banatul de Munte, Simion Bâca – vicepreședinte, și Maria Balaci – responsabilă de filiala ATOR Reșița.

Au participat aproximativ 50 de tineri de la: filialele Craiova și Târgu Jiu ale Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR); Asociația „Sfântul Valentin” din Arhiepiscopia Râmnicului; Asociația „Anastasia Youth Action” din Episcopia Severinului și Strehaiei; Asociația Kinonia din Episcopia Slatinei și Romanaților.

Formare și consolidare a echipelor

Participanții au lucrat la definirea identității organizaționale, la stabilirea valorilor și a direcțiilor strategice, precum și la planuri concrete de activitate. Au fost abordate teme ca profilul unui coordonator, lucrul în echipă, comunicarea eficientă și dezvoltarea unor programe sustenabile dedicate tinerilor din parohii și comunități.

Pe lângă componenta formativă, programul a inclus și activități de socializare și consolidare a echipei, menite să creeze un cadru de colaborare deschis și dinamic. Prin jocuri de echipă, exerciții interactive și momente de reflecție comună, tinerii au avut ocazia să experimenteze în mod direct metodele prezentate în cadrul sesiunilor de formare.

Inițiativa s-a înscris într-un demers mai amplu de colaborare între eparhiile din Mitropolia Olteniei și Episcopia Caransebeșului, având ca scop promovarea spiritului și valorilor Bisericii în toate activitățile dedicate tinerilor.

Unul dintre rezultatele concrete ale întâlnirii a fost stabilirea unui calendar de mentorat online, care se va desfășura în perioada mai–septembrie 2026.

Sursa foto: ATOR Banatul de Munte