Dumnezeu are calea Sa de a pătrunde în viața omului suferind: Mitropolitul Teofan despre rolul credinței în vindecare

Mitropolitul Teofan a vorbit duminică despre rolul credinței în vindecarea trupului. „Pentru că omul este mai liniștit sufletește, mai bogat în credință, Dumnezeu are calea Sa de a pătrunde în viața omului suferind”, a subliniat părintele mitropolit.

„Biserica este numită și spital duhovnicesc, pentru că omul care are o legătură cu biserica, chiar dacă bolile nu îl ocolesc, are mai multă răbdare și nădejde și nu cade atât de ușor”, a spus Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Iar omul care are răbdare, nădejde și credință în Dumnezeu face ca și medicamentele pe care le ia să își facă efectul mai ușor.”

Să alergăm la spital și la biserică

Înaltpreasfinția Sa a amintit că oamenii credincioși, când sunt bolnavi, aleargă și la spital, dar și la biserică.

„Și pentru noi, cei cu credință — ne numim oameni cu credință, deși avem puțină credință față de cât ar trebui — este greu de dus o suferință. Dar cât de greu trebuie să fie pentru cei care nu Îl au pe Dumnezeu, pentru cei care nu cred în Maica Domnului, pentru cei care nu aleargă la sfinți!”

„Să nu deznădăjduim și să alergăm la Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Domnul Hristos”, a adăugat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Să alergăm la rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale sfinților. Să alergăm la Sfânta Spovedanie și, cu binecuvântarea preotului, să ne împărtășim cu Sfintele Taine, Trupul și Sângele Domnului Hristos, numite și leac de tămăduire.”

Sfințirea pietrei de temelie pentru un altar

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” din satul Slobozia, comuna ieșeană Voinești.

În cadrul slujbei, l-a hirotonit diacon pe teologul Ștefan Vasile Ursu, acesta urmând să fie numit preot la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Pietriș, județul Iași.

După Liturghie, Părintele Mitropolit Teofan a pus piatra de temelie pentru viitorul altar de vară al comunității parohiale, care va fi pus sub ocrotirea Sfântului Cuvios Arsenie de la Prislop.

