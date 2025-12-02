Ziua Națională a României celebrată la Cahul prin rugăciune și activități culturale

Ziua Națională a României a fost serbată luni la Paraclisul Centrului Eparhial și la Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul.

În prima parte a zilei, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a oficiat slujba de Te Deum la Paraclisul „Învierea Domnului” din incinta Centrului Eparhial.

Au participat clerici din Protopopiatul Cahul, reprezentanți ai autorităților locale, ai Consulatului General al României la Cahul, numeroși credincioși și copiii de la Grădinița Nr. 8 din Cahul. Însoțiți de educatori, cei mici au venit îmbrăcați în straie de sărbătoare – unii în costume populare românești.

Despre artizanii Unirii Basarabiei cu România

La final, ierarhul a vorbit despre cele trei momente fundamentale care au marcat istoria și geografia poporului român în 1918: 27 martie, 28 noiembrie și 1 decembrie, evidențiind faptul că fiecare a reprezentat un pas providențial în împlinirea idealului național al românilor: Unirea Basarabiei, apoi a Bucovinei și în final a Transilvaniei cu patria mamă, România.

Preasfinția Sa a subliniat curajul, responsabilitatea și lucrarea membrilor Sfatului Țării, primul Parlament al Basarabiei, care, într-un context politic dificil și sub presiunea pericolelor externe, au avut puterea de a decide unirea Basarabiei cu România.

Ierarhul a amintit că Sfatul Țării era format din intelectuali, preoți, militari, învățători și reprezentanți ai tuturor comunităților locale – oameni animați de dragoste de neam și de responsabilitate față de viitorul Basarabiei.

Preasfinția Sa și-a exprimat bucuria că s-au adunat mulți credincioși, pentru a se ruga și a cere de la Dumnezeu binecuvântare pentru țară și popor, cu dorința ca pacea, unitatea, credința și jertfelnicia înaintașilor să rămână valori vii în viața fiecăruia.

Toți cei prezenți au primit din partea ierarhului Calendarul bisericesc pentru anul 2026.

Eveniment la Universitatea din Cahul

Momentele aniversare au continuat la Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul, unde, în Aula Magna, s-au desfășurat o serie de activități artistice și academice.

Copiii de la Grădinița Nr. 8 Cahul au recitat poezii patriotice și au prezentat un scurt program de dans, iar oficialitățile și conducătorii instituțiilor publice au vorbit despre momentele premergătoare Marii Uniri de la 1918 și semnificația Zilei de 1 Decembrie 1918, ziua desăvârșirii unității naționale.

Studenții de la Catedra de Istorie au susținut prezentări tematice, punând în valoare importanța proceselor istorice care au condus la formarea României Mari și rolul Basarabiei în această evoluție.

De asemenea, pe holul Universității au fost expuse planșe documentare ce reflectă istoria și cultura Cahulului interbelic, prezentate de Prof. Maria Prepeliță, directorul Muzeului Ținutului Cahul.

Aceste activități au marcat într-un mod festiv și solemn Ziua Națională a României la Cahul, demonstrând încă o dată că, în ciuda persecuției sovietice, a deportărilor și a politicilor anti-românești din Basarabia, în special în Sudul Basarabiei, identitatea românească renaște, se afirmă și sporește de la an la an, transmite Biroul de Presă al Episcopiei Basarabiei de Sud.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud