Ziua Națională a Dăruirii, prilej de recunoștință pentru darul vieții și împărtășire a bucuriei

„Întreaga viață este darul lui Dumnezeu pentru oameni și trebuie trăită ca dăruire de sine lui Dumnezeu și oamenilor, ca iubire darnică sau generoasă”, spunea Preafericitul Părintele Patriarh Daniel într-o predică.

Ziua Națională a Dăruirii, marcată joi, 25 septembrie este un prilej deosebit de a dărui la rândul nostru.

Instituită în 2018 de Parlamentul României ziua este un prilej de a încuraja generozitatea și implicarea socială.

„A dărui din inimă, a participa la ceva anume, a ajuta pe cineva, a face un bine cuiva poate însemna și a simți că faci parte dintr-o comunitate pe care vrei să o faci un loc mai bun și mai frumos, a contribui la o activitate nobilă, valoroasă”, scriau inițiatorii în Expunerea de motive.

Legea permite organizarea de manifestări culturale, educative, artistice, de voluntariat, cu caracter social în această zi, cu sprijinul autorităților centrale și locale.

Celebrarea acestei zile oferă școlilor prilejul de a-i implica pe copii în discuții despre filantropie și voluntariat, cu scopul de a promova generozitatea ca recunoștință pentru darul vieții și bucurie a împărtășirii de resurse materiale și timp cu aproapele.

Foto credit: Freepik / Jcomp