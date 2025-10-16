Ziua Mondială a Alimentației: Solidaritate și responsabilitate pentru o lume fără foame

Ziua Mondială a Alimentației este marcată anual în 16 octombrie, dată care amintește de înființarea Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a Națiunilor Unite.

Tema de anul acesta, „Împreună, peste granițe, domenii și generații.”, pune accent pe cooperarea dintre state, domenii și generații pentru a transforma sistemele agroalimentare într-un mod echitabil și sustenabil.

La nivel global, peste 670 de milioane de oameni trăiesc în condiții de foame, în timp ce în alte regiuni se înregistrează risipă alimentară și creșterea obezității, semne ale unui dezechilibru profund. FAO atrage atenția că doar prin acțiune comună — de la guverne la cetățeni — poate fi atins obiectivul unei lumi fără foame.

Situația din România

România continuă să se confrunte cu provocări în ceea ce privește accesul echitabil la hrană. Conform datelor Eurostat, în anul 2023, aproximativ 32% dintre români sunt expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, fiind pe primul loc din Uniunea Europeană.

În același timp, risipa alimentară rămâne un fenomen major: se estimează că în România se aruncă anual peste 2,5 miliarde de tone, potrivit Ministerului Agriculturii.

Această situație contrastează cu nevoile tot mai mari ale familiilor vulnerabile, mai ales în mediul rural, unde accesul la hrană, educație și servicii este limitat.

Specialiștii subliniază că educația alimentară și responsabilitatea consumatorilor pot contribui la reducerea dezechilibrului — prin cumpătare, sprijinirea lanțurilor locale de producție și combaterea risipei.

80 de ani de activitate

Anul 2025 marchează 80 de ani de la înființarea Organizației pentru Alimentație și Agricultură, instituție creată în 1945 pentru a sprijini cooperarea internațională în domeniul agriculturii și combaterii foametei.

Ziua Mondială a Alimentației a fost instituită în anul 1979, la inițiativa statelor membre FAO, pentru a reaminti în fiecare an, la data de 16 octombrie, importanța dreptului fiecărui om la hrană și a responsabilității comune de a construi un sistem alimentar echitabil și sustenabil.

Foto credit: Pexels