Hram la Mănăstirea „Duminica Sfinților Români” din Capitală: Sărbătoarea de astăzi este o chemare pentru fiii poporului

„Sărbătoarea de astăzi este și o chemare pentru fiii poporului român, mulți dintre ei răspândiți departe de țara lor, de a nu uita menirea lor de creștini și de români”, a spus duminică Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Duminica Sfinților Români” din Capitală cu ocazia hramului. Din soborul de slujitori au făcut parte clerici din cadrul administrației patriarhale, stareți de mănăstiri din Arhiepiscopia Bucureștilor și alți clerici invitați.

„Duminica de astăzi ne aduce aminte de cuvintele Evanghelistului Ioan: Iar tuturor celor care L‑au primit le‑a dat puterea să se facă fii ai lui Dumnezeu și din plinătatea Lui noi toți am luat, și har peste har. Ce înseamnă să devenim fii ai lui Dumnezeu? Ce înseamnă acest mare dar? Aceasta este tema de meditație a acestei duminici”, a explicat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să se roage Sfinților Români să ocrotească țara și poporul dreptcredincios.

„Aducându‑ne aminte de cei care, înaintea noastră, s‑au ostenit pentru a dobândi această stare, de sfinții din pământul românesc și de toți sfinții lui Dumnezeu, le adresăm și noi rugăciunea noastră în această zi și în toate zilele, pentru a ocroti Biserica și țara noastră și pentru a‑i ocroti pe toți cei care îi cinstesc cu toată inima”.

O chemare care răsună peste veacuri

Făcând referire la Evanghelia Duminicii a doua după Rusalii, Preasfinția Sa a subliniat că cele rostite de Mântuitorul atunci când i‑a chemat pe ucenicii Săi răsună peste veacuri până în vremea noastră.

„Deși, dacă acum s‑ar face aceeași chemare asemenea celei adresate unor oameni care stăteau pe marginea Lacului Ghenizaret, numit și Marea Galileei, nu știm care ar fi răspunsul”.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a atras atenția că dacă Mântuitorul ar fi făcut o astfel de chemare în zilele noastre, cel mai probabil ar fi fost întâmpinată cu multe ezitări.

„Dacă acum s‑ar face această chemare vreunuia dintre noi, am avea ezitări, am rămâne pe gânduri, am cere încă un timp, mai scurt sau mai lung și, de cele mai multe ori, cred că am răspunde cu refuzul de a‑L urma pe Mântuitorul Iisus Hristos. Așa cum, de altfel, Îl refuzăm în felurite moduri și noi, atrași fiind de lucrurile vieții pământești, care ne amăgesc cu ceea ce nu avem, adică cu himere și iluzii”, a atras atenție ierarhul.

Pomenirea ctitorilor

La finalul Sfintei Liturghii, a fost a fost oficiat un parastas pentru ctitorul așezământului monahal, Patriarhul Teoctist.

De asemenea, arhimandritul Ioachim Ceaușu, starețul Mănăstirii „Duminica Sfinților Români”, a adresat mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru permanenta purtare de grijă față de această mănăstire, precum și Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru slujire.

„Țin să vă mulțumesc în special. Noi suntem cu aceiași metanie din Mănăstirea Neamțului și cred că vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, atunci când și-a dorit ca aici să fie un loc de rugăciune în amintirea sa și a familiei sale, cred că și-a adus aminte că rânduia de la Neamț a Sfântului Paisie nu ar trebui să dispară”, a spus părintele stareț.

Mănăstirea „Duminica Sfinților Români” a fost construită în perioada 2003–2006, fiind sfințită în data de 29 octombrie 2006. În anul 2008, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, mănăstirea a primit cel de‑al doilea hram, închinat Sfântului Cuvios Teoctist din Palestina.

Foto credit: Trinitas TV / Mircea Constantinescu