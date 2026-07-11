Ziua Mondială a Populației: Omenirea este chemată să investească în speranțele tinerilor

În fiecare an, la 11 iulie, este marcată Ziua Mondială a Populației, instituită de Consiliul de Administrație al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNFPA) în anul 1989, ca urmare a interesului internațional generat de atingerea pragului simbolic de cinci miliarde de locuitori ai planetei, la 11 iulie 1987.

Prima ediție a fost organizată în 1990. Ziua urmărește să atragă atenția asupra provocărilor și oportunităților generate de evoluția demografică, precum îmbătrânirea populației, scăderea natalității în unele regiuni, accesul la servicii de sănătate, educație și dezvoltare durabilă.

Tema anului 2026

Tema din acest an este „Împlinirea speranțelor și aspirațiilor tinerilor – astăzi și pentru viitor”, punând accent pe necesitatea de a crea condițiile în care tinerii să își poată întemeia familiile pe care și le doresc și să își poată construi viitorul în demnitate și siguranță.

Mesajul se bazează pe concluziile unui studiu global al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), desfășurat în 73 de țări.

Potrivit estimărilor Organizației Națiunilor Unite, populația lumii depășește în prezent 8,3 miliarde de persoane, iar evoluțiile demografice diferă semnificativ de la o regiune la alta, ceea ce impune politici adaptate fiecărui context și orientate spre binele persoanei și al comunităților.

Știați că…?

Două treimi din populația mondială trăiește în prezent în zone în care ratele de fertilitate sunt sub 2,1 copii pe femeie — pragul necesar pentru menținerea stabilă a dimensiunii populației.

Pentru majoritatea tinerilor adulți, securitatea financiară reprezintă prioritatea principală în formarea unei relații de cuplu (81%), în timp ce barierele economice și cele legate de locuință constituie obstacolul cel mai frecvent (57%).

Peste două treimi dintre tineri preferă căsătoria — 36% înainte de a locui împreună și 34% după. Doar 16% preferă să rămână celibatari.

Cu toate acestea, un sfert dintre persoanele între 25 și 39 de ani care își doresc un partener sunt celibatari.

Doi copii este dimensiunea ideală a familiei cea mai des menționată în Studiul „Viitorul Demografic” 2026 realizat de UNFPA.

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