Ziua Mondială a Fotografiei celebrează această pasiune și pe toți cei care o practică – la nivel profesionist sau amator

Ziua Mondială a Fotografiei este celebrată anual în 19 august, pentru a promova știința din spatele acestei arte și istoria fotografiei.

Fotografia imortalizează unicitatea clipei și diversitatea lumii, documentează momente cruciale ale istoriei și viața și cultura locală. Este un dar pentru generațiile viitoare.

Istorie

Data aleasă pentru această celebrare trimite la 19 august 1839, data anunțării unei noi descoperiri în domeniul artelor vizuale: dagherotipul, primul procedeu fotografic din istorie, descoperit și perfecționat de pictorul de recuzită de teatru Louis Jacques Mande Daguerre și inventatorul Nicéphore Niépce.

În 1826, Niépce captase o imagine, cunoscută sub numele „Point de vue du Gras”, realizată printr-un proces numit heliografie. Aceasta este considerată cea mai veche fotografie din lume.

Tema din 2025

Tema din acest an este „Fotografia mea preferată”, iar website-ul dedicat al zilei îi îndeamnă pe oameni să împărtășească propriile fotografii pe rețelele sociale, cu hashtag-ul #WorldPhotographyDay.

Campania online se desfășoară în perioada 12-26 august.

Foto credit: Mihnea Păduraru