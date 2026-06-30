Emisiunea filatelică dedicată Catedralei Naționale a fost omologată ca record mondial Guinness

Emisiunea filatelică „Sfințirea Catedralei Naționale”, realizată de Romfilatelia și Poșta Română, a fost omologată de Guinness World Records drept cel mai lung timbru din lume.

Marca poștală a fost pusă în circulație în luna octombrie 2025, cu ocazia sfințirii celui mai reprezentativ lăcaș de cult al Ortodoxiei românești.

Directorul general interimar al Romfilatelia, Gabi Bulumac, a subliniat, printr-o postare pe pagina de Facebook, semnificația acestei performanțe: „Este o mare realizare faptul că, la mai puțin de un an de la preluarea mandatului provizoriu de director general, am obținut acest rezultat, care este meritul întregii echipe”.

„În plus, mă bucură în mod deosebit faptul că recordul mondial pentru cel mai lung timbru din lume este dedicat consacrării celei mai mari catedrale ortodoxe din lume. Consider că această performanță reprezintă, înainte de toate, o medalie de onoare pentru România”, a evidențiat directorul.

Recordul a fost confirmat prin unul dintre cele două certificate Guinness obținute de Romfilatelia și Poșta Română în anii 2025 și 2026. Al doilea certifică emisiunea „Federația Internațională de Filatelie – 100 de ani”, care include reinterpretarea celebrului „Cap de bour” la dimensiunea de 7,5 × 9 mm, devenind cel mai mic timbru din lume.

Omagiu adus Catedralei Naționale

Emisiunea filatelică dedicată Catedralei Naționale cuprinde o marcă poștală, o coliță dantelată, două plicuri „prima zi” și o carte poștală maximă.

Marca poștală cu valoarea nominală de 5 lei reproduce icoana în mozaic a Sfântului Apostol Andrei din catapeteasma Catedralei, iar timbrul panoramic de pe coliță, cu dimensiunile de 252 × 36 mm, prezintă imaginea de ansamblu a edificiului, încadrată de icoanele Mântuitorului Iisus Hristos și Maicii Domnului cu Pruncul.

Sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale a avut loc în data de 26 octombrie 2025 și a fost oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu