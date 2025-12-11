Ziua Internațională a Muntelui este sărbătorită în data de 11 decembrie

Ziua Internațională a Muntelui este marcată anual în data de 11 decembrie, începând din anul 2003, când a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU).

Sărbătoarea urmărește să mobilizeze comunitățile din întreaga lume. Munții sunt un rezervor esențial de apă, energie și biodiversitate.

Lanțurile muntoase acoperă în medie 22% din suprafața Pământului și peste 915 milioane de oameni trăiesc în aceste regiuni.

România este acoperită în proporție de o treime de regiunile montane. Peste 1.300 de specii de plante și animale sunt specifice acestor zone din țara noastră.

Proiecte pentru sprijinirea mediului montan

Deși munții oferă resurse esențiale, studiile arată că ele se vor reduce în umătoarele decenii, iar sărăcia va crește în aceste zone.

ONU aduce în atenție problemele complexe ale zonelor montane și propune planuri de asistență și investiții în domeniul dezvoltării durabile a munților.

Adunarea Generală a ONU a declarat perioada 2023–2027 „Cinci ani de acțiune pentru dezvoltarea regiunilor montane”.

Cea mai înaltă cruce din lume de pe un vârf montan

În România se află cea mai înaltă cruce din lume amplasată pe un vârf montan, potrivit Guinness World Records – Crucea de pe Caraiman (Crucea Eroilor Neamului).

Monumentul a fost construit între 1926 și 1928, pentru a cinsti memoria românilor care au murit în Primul Război Mondial.

În perioada 2018-2020, au avut loc lucrări de restaurare.

Foto credit: Basilica.ro