Ziua Internațională a Drepturilor Omului 2025 subliniază importanța drepturilor fundamentale în viața cotidiană

Ziua Internațională Drepturilor Omului este marcată în întreaga lume în data de 10 decembrie. Tema anului 2025 este „Drepturile omului, esențialele noastre cotidiene”, prin care Organizația Națiunilor Unite (ONU) invită la redescoperirea importanței drepturilor fundamentale în viața de zi cu zi.

Această zi amintește adoptarea, în 1948, de către Adunarea Generală a ONU, a Declarației Universale a Drepturilor Omului – unul dintre cele mai importante angajamente globale pentru demnitatea și libertatea fiecărei persoane.

Documentul, tradus în 577 de limbi, rămâne un reper moral și juridic pentru statele lumii și un fundament al legislațiilor moderne privind protecția drepturilor fundamentale. Este documentul ONU tradus în cele mai multe limbi din lume.

Tema de anul acesta își propune să reamintească faptul că drepturile omului nu sunt concepte abstracte, ci realități trăite zilnic: de la libertatea de exprimare și accesul la informație, până la siguranța personală, sănătate, educație și oportunități egale.

Organizația Națiunilor Unite subliniază că, într-un context global marcat de tensiuni, insecuritate și polarizare, drepturile omului rămân „terenul comun care ne unește”.

ONU reamintește că Ziua Drepturilor Omului este un îndemn la acțiune și responsabilitate colectivă: protecția demnității umane nu este doar rolul instituțiilor, ci și al fiecărui cetățean. Într-o lume aflată în continuă transformare, drepturile fundamentale rămân temelia pe care pot fi construite pacea, justiția și dezvoltarea durabilă.

Foto credit: UN Photo/MB