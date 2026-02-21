Ziua Internațională a Limbii Materne este sărbătorită anual la 21 februarie. Instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) în noiembrie 1999, la inițiativa Bangladeshului, această zi a fost recunoscută oficial de Adunarea Generală a ONU în 2002 printr-o rezoluție dedicată protecției și promovării limbilor materne la nivel global.

Data de 21 februarie a fost aleasă în memoria evenimentelor din 1952 de la Dhaka (actualul Bangladesh), când studenți au fost uciși în timp ce protestau pentru recunoașterea oficială a limbii bengaleze ca limbă a populației autohtone din estul Pakistanului.

Peste 7.000 de limbi la nivel global

Scopul principal al zilei este promovarea diversității lingvistice și culturale, atragerea atenției asupra dispariției accelerate a multor limbi (se estimează că aproximativ 40% din populația lumii nu are acces la educație în limba maternă) și susținerea dreptului minorităților de a-și studia și cultiva limba de origine.

Potrivit datelor UNESCO, există în lume peste 7.000 de limbi, dintre care multe sunt amenințate cu dispariția.

Ziua subliniază rolul limbii materne în păstrarea identității etnice și naționale, în transmiterea patrimoniului cultural imaterial și în facilitarea accesului echitabil la educație.

Tema din acest an a Zilei Internaționale a Limbii Materne este: „Vocile tinerilor despre educația multilingvă”.

24-25 de milioane de vorbitori ai limbii române

În România, aproximativ 90% din populație (conform Institutului Național de Statistică) are limba română ca limbă maternă.

La nivel global, numărul vorbitorilor de română este estimat la circa 24,5–25 de milioane, dintre care aproximativ 18,7 milioane în țară și restul în diaspora și în comunitățile istorice din afara granițelor.

Circa 6 milioane de persoane vorbesc româna în afara României, cu prezențe semnificative în Republica Moldova (peste 2,2 milioane), Ucraina (aproximativ 500.000), Serbia, dar și în țări occidentale precum Italia, Spania, Marea Britanie, Germania sau SUA, ca urmare a migrației.

