Mitropolitul Irineu, la hramul Catedralei din Sibiu: Cele trei Persoane ale Sfintei Treimi sunt ziditoarele noastre

„Părinţii noştri cei de mai dinainte au statornicit ca în această zi să serbăm şi să cinstim după cuviinţă pe Preasfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, cele trei Persoane ale Sfintei Treimi Care sunt ziditoare ale noastre, creatoare ale cerului şi pământului, aşa cum mărturisim în Simbolul de Credinţă”, a subliniat luni Mitropolitul Irineu al Olteniei la hramul Catedralei Mitropolitane din Sibiu.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Laurențiu al Ardealului, împreună cu Mitropolitul Irineu al Olteniei, Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei, Episcopii Andrei al Covasnei și Harghitei și Nestor al Devei și Hunedoarei și Arhiereul vicar Gherontie Hunedoreanul al Devei și Hunedoarei.

La predică, Mitropolitul Irineu le-a prezentat credincioşilor învăţătura ortodoxă despre Sfânta Treime.

„Credem în Fiul Tatălui, Cel de-o Fiinţă cu El şi Lumină din Lumină cu Tatăl şi credem în Duhul Sfânt, Cel ce de la Tatăl purcede, Cel de-o Fiinţă şi nedespărţit şi cinstit cu Tatăl şi cu Fiul”, a spus IPS Irineu.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat că învățătura despre Sfânta Treime a fost descoperită de-a lungul timpului de Dumnezeu prorocilor și apoi direct oamenilor prin Mântuitorul Iisus Hristos.

„Încă din Vechiul Testament prorocii au vorbit în diferite locuri şi în diferite moduri, bineînţeles prin revelaţie dumnezeiască şi descoperire cerească, primind de la Dumnezeu această credinţă în Preasfânta Treime”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Irineu.

Mulțumirea deplină

La finalul slujbei, Mitropolitul Laurențiu a subliniat că întreaga Sfântă Treime este chemată în ajutor prin rugăciune în timpul Sfintei Liturghii.

„Suntem în comuniune cu Mântuitorul Hristos prin Sfintele Taine ale Bisericii. Sfânta Liturghie, care este mulţumirea deplină adusă lui Dumnezeu, are în centrul ei Taina Euharistiei, iar termenul grecesc din care provine acest cuvânt înseamnă mulţumire”.

„Nu putem să aducem altă mulţumire mai mare decât aceasta ca să fim noi cei care suntem jertfiţi de Hristos Tatălui şi apoi să ne împărtăşim din iubirea Tatălui prin părtăşia cu Fiul şi lucrarea Sfântului Duh”, a adăugat IPS Laurențiu.

Cu ocazia hramului, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a acordat Ordinul Ctitoricesc „Mitropolit Ioan Mețianu” pentru clerici preotului Ciprian Adomnicăi de la Parohia Brașovul Vechi 2, preotului Gheorghe Rășoiu de la Parohia Viscri și preotului Adrian Grosu de la Parohia Teliu, pentru pictarea capelei din noua reşedinţă mitropolitană din Sibiu.

După Sfânta Liturghie a avut loc ședința Sinodului Mitropoliei Ardealului.

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu îl mai are drept ocrotitor și pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu