Peste 200 de copii din comuna 1 Decembrie au primit daruri de Ziua Copilului

Peste 200 de copii au primit daruri de Ziua Internațională a Copilului și au participat la ateliere educative organizate luni de Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din comuna 1 Decembrie, județul Ilfov.

Programul a început cu Sfânta Liturghie săvârșită în aer liber, după care copiii au luat parte la activități organizate pe categorii de vârstă. Evenimentul a fost coordonat de pr. Marius-Ștefan Ciulu, preot coslujitor al parohiei, cu sprijinul pr. paroh Mihai-Ovidiu Cătoi și al pr. Daniel Vasilă Mîrsolea.

Pachetele au conținut dulciuri și câte o carte de rugăciune pentru copii. Părintele Marius-Ștefan Ciulu, angajat în cadrul Administrației Patriarhale, în echipa de management a proiectului Centrul de activități cu tineretul „Sf. Ilie Tesviteanul”, a explicat pentru Basilica.ro că inițiativa a urmărit să ofere copiilor nu doar daruri materiale, ci și sentimentul apartenenței la comunitate.

„Ne-am dorit ca această zi să fie mai mult decât o simplă oferire de daruri. Am vrut ca fiecare copil să simtă că este prețuit, ascultat și primit cu bucurie în comunitatea parohială”.

„Copiii au nevoie de daruri, dar mai ales de oameni care să îi însoțească frumos în creșterea lor”, a transmis pr. Marius-Ștefan Ciulu.

Ateliere pentru dezvoltarea sănătoasă

Atelierele au urmărit dezvoltarea sănătoasă a copiilor din punct de vedere emoțional și relațional, precum și conștientizarea importanței prieteniilor sănătoase și a apartenenței la comunitate.

Temele activităților au fost concepute de pr. Marius-Ștefan Ciulu și de Andreea Stroe, psihoterapeut și logoped, care își desfășoară activitatea în comuna 1 Decembrie. Activitățile au fost susținute de echipa coordonată de psihoterapeut, împreună cu voluntari ai grupului „Tineri în Acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Școlii Nr. 1 din comuna 1 Decembrie. Directorul instituției, Gela Mihai, a contribuit la mobilizarea copiilor și a pus la dispoziție săli de clasă pentru desfășurarea atelierelor, iar copiii au fost însoțiți de cadre didactice ale școlii.

Primăria Comunei 1 Decembrie, prin dl primar Gheorghe Petre, a sprijinit organizarea evenimentului prin punerea la dispoziție a unor săli din cadrul after school-ului local.

Foto credit: Parohia „Adormirea Maicii Domnului”