Sute de credincioși au participat la hramul istoric al Mănăstirii Radu Vodă: Sf. Treime este exemplul supremei iubiri

Sute de credincioși au participat luni la hramul istoric al Mănăstirii Radu Vodă din București. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a vorbit despre exemplul iubirii oferit de Sfânta Treime.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopii vicari Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor și Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a evidențiat lucrarea Preasfintei Treimi.

„Biserica este plină de Preasfânta Treime. Numai la această sintagmă, la aceste cuvinte dacă ne vom opri, vom înțelege că Preasfânta Treime guvernează peste întreaga Biserică. Că ea este prezentă în Sfânta Liturghie”.

Preasfinția Sa a subliniat că taina Preasfintei Treimi nu poate fi înțeleasă doar prin rațiune, ci se descoperă celor care o caută cu sinceritate.

„Treimea este exemplul supremei iubiri, chiar dacă noi nu avem nicio comuniune cu iubirea, va trebui să privim spre acest model. El nu poate fi atins în aceeași măsură, dar poate constitui un exemplu chiar și pentru cei slabi, chiar și pentru cei ce rămân departe de acest izvor de viață”, a evidențiat Episcopul vicar.

Dumnezeu este iubire

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre iubirea dumnezeiască: „Dumnezeu este iubire, spune Sfântul Ioan Evanghelistul în Evanghelia sa. Deci definiția cea mai scurtă a Preasfintei Treimi este iubire”.

„De aceea, tot ceea ce guvernează lumea aceasta este zidit pe iubire, nu poate să dăinuiască decât prin iubire și noi suntem chemați să iubim și să primim iubirea lui Dumnezeu și să o oferim semenilor noștri”.

Referindu-se la provocările lumii contemporane, PS Teofil Trotușanul a atras atenția asupra tendinței de izolare și de individualism.

„Din nefericire, lumea în care trăim noi astăzi, dar și lumea de odinioară, este o lume foarte divizată și autonomă. Oamenii încearcă să se delimiteze, să-și caute împlinirea singuri sau căutând soluții individuale”.

„Dumnezeu este Treime și liantul dintre cele trei persoane ale Preasfintei Treimi este iubirea. Aceasta este cea care ne unește și pe noi oamenii, unii cu alții, dar mai ales ne unește cu Dumnezeu”, a subliniat Preasfinția Sa.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Radu Vodă