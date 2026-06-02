Hram la o mănăstire din Rep. Moldova: Să rămânem uniți în credință, îndeamnă Episcopul Veniamin

De sărbătoarea Sfintei Treimi, mănăstirea din localitatea Roșu, Republica Moldova, și-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud i-a îndemnat pe credincioși să rămână uniți în credință.

Preasfinția Sa a evidențiat importanța păstrării învățăturii ortodoxe formulate de Sfinții Părinți: „Să facem totdeauna lucrarea lui Dumnezeu și mai ales să avem grijă de sufletele noastre, pentru că mulți sunt cei care vor să ne îndepărteze de Biserică”.

„Să nu ne lăsăm influențați de cei care vor să ne dezbine, să ne îndepărteze de învățătura de credință și, mai ales, să ne determine să ne abatem de la învățătura pe care a formulat-o Sfinții Părinți la Sinoadele Ecumenice”.

Totodată, Episcopul Basarabiei de Sud a îndemnat la cultivarea comuniunii cu Dumnezeu prin rugăciune și participarea la viața liturgică: „Să-L chemăm de fiecare dată să vină în viața noastră și cu siguranță vom simți bucuria și lucrarea Lui și vom vedea cum Dumnezeu pe toate le rânduiește spre folosul și mântuirea noastră”.

„Cuvântul cu care s-a încheiat pericopa evanghelică de astăzi, cred că este sugestiv pentru noi, pentru că Domnul Hristos ne spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Să ne adunăm împreună cu Hristos în fiecare duminică și sărbătoare, să ne adunăm împreună cu Hristos”, a mai spus Preasfinția Sa.

Mănăstirea „Sfânta Treime”

La sărbătoare au participat numeroși clerici și credincioși din sudul Basarabiei. Protopopul Ion Herța de Cahul a evidențiat semnificația zilei dedicate Sfintei Treimi, arătând că „pentru toți creștinii care ieri am prăznuit Pogorârea Duhului Sfânt, astăzi ne închinăm Sfintei Treimi, slăvită întreit în Persoane”.

La rândul său, părintele Andrei Apetrei, consilier eparhial în cadrul Sectorului cultural, a vorbit despre dezvoltarea așezământului monahal și despre rolul său în viața duhovnicească a regiunii.

„În fiecare an aici, la Mănăstirea Sfânta Treime, ne adunăm cler și popor pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra noastră”, a afirmat părintele consilier, adăugând că mănăstirea „înflorește și devine un adevărat centru monahal, o adevărată lavră duhovnicească pentru noi, clericii și credincioșii din sudul Basarabiei”, a declarat părintele consilier pentru Trinitas TV.

Mănăstirea „Sfânta Treime” din satul Roșu este prima comunitate monahală înființată în sudul Republicii Moldova după reactivarea Mitropoliei Basarabiei. Biserica așezământului a fost finalizată și sfințită în anul 2023.

