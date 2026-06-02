Anul acesta, o parohie teleormăneană pune gratuit la dispoziția copiilor din comunitate un bazin de înot

Peste 200 de copii din șapte parohii teleormănene au serbat sâmbătă Ziua Copilului la bazinul de înot al Parohiei Lada. Parohul Florin Danu a anunțat că anul acesta bazinul de înot a va fi deschis exclusiv pentru copiii fără posibilități din comunitate.

Cei mici au participat la jocuri cu animatori și pictură pe față, au avut acces, în funcție de vârstă, la tobogane gonflabile sau la terenul de fotbal al parohiei, iar din sărbătoare nu au lipsit muzica, pizza, înghețata, un tort și sucurile sănătoase.

Bazinul de înot realizat de Asociația Mană Cerească a parohiei a fost deschis de anul trecut, la sfârșit de vară, funcționând atât pe parte socială, pentru copiii care nu-și permit să plătească, dar și pe parte comercială, cu taxă de intrare.

„Dar noi cel mai bine știm să facem partea socială și mă gândesc că nu ne vom bloca la niște costuri lunare cu curentul”, a mărturisit parohul Florin Danu pentru Basilica.ro.

Parohul are de gând să le ofere gratuit copiilor și înghețată și suc, nu doar acces gratuit la bazin.

„După multe gânduri, calcule și discuții, am luat o hotărâre care vine din inimă. În această vară, piscina de la Aqualada nu se va deschide pe parte comercială”, a anunțat Părintele Florin Danu pe Facebook.

„Știm că mulți oameni așteptau deschiderea, evenimentele și serile de vară, însă anul acesta am ales altceva. Am ales copiii care nu au avut niciodată o vacanță. Copiii care nu au văzut marea decât în poze. Copiii care privesc gardurile piscinelor și știu că părinții lor nu își permit o intrare. Pentru ei va exista Aqualada vara aceasta.”

Întreținerea bazinului implică totuși niște costuri: pe lângă consumul de energie, mai sunt angajații plătiți și costurile zilnice de mentenanță. Cu toate acestea, parohia a decis să-și asume costurile atât cât va putea – cel puțin anul acesta.

„Nu putem schimba lumea întreagă. Dar putem schimba vara unor copii”, a mai transmis părintele paroh.

Parohia Lada, prin Asociația Mană Cerească, a înființat și un centru pentru vârstnici.

Foto credit: Facebook / Preot Danu Florin