Ziua mea, drepturile mele: Tema Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului 2025

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este marcată anual în data de 20 noiembrie, iar în anul 2025, tema „Ziua mea, drepturile mele” pune în centrul atenției vocea copiilor și necesitatea respectării drepturilor lor fundamentale.

Ziua de 20 noiembrie marchează adoptarea Declarației Drepturilor Copilului (1959) și a Convenției ONU privind Drepturile Copilului (1989), cel mai larg ratificat tratat privind drepturile omului din istorie.

Tema din acest an – „Ziua mea, drepturile mele” – reamintește că fiecare copil are dreptul la protecție, educație, sănătate, participare și un mediu sigur în care să se dezvolte.

Drepturi încălcate

În prezent, în multe regiuni ale lumii, drepturile copiilor sunt încălcate sau ignorate, iar UNICEF atrage atenția asupra urgenței de a acționa: milioane de copii se confruntă cu sărăcia, violența, lipsa accesului la educație sau servicii medicale.

De aceea, organizația face apel la guverne, instituții și comunități să își respecte angajamentele asumate prin Convenția ONU și să investească în bunăstarea fiecărui copil.

La nivel internațional, clădiri emblematice și instituții se luminează în albastru pentru a marca această zi și pentru a sprijini drepturile copilului, potrivit Agerpres.

Totodată, copiii din întreaga lume sunt încurajați să își facă auzită vocea, exprimând preocupările lor privind educația, sănătatea, mediul și protecția împotriva discriminării.

Situația în România

Deși au fost înregistrate progrese în ultimii ani, România rămâne una dintre țările Uniunii Europene cu cele mai mari vulnerabilități în rândul copiilor.

Potrivit datelor prezentate recent la masa rotundă „Drepturile copiilor – o prioritate pentru România”, desfășurată în data de 18 noiembrie la Senatul României, 33,8% dintre copiii români erau expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială în 2024, al treilea procent ca mărime din UE.

„UNICEF este pregătit să colaboreze și să sprijine guvernul și autoritățile locale și să transforme recomandările în schimbări concrete și pozitive pentru toți copiii din România, în special pentru cei mai vulnerabili”, a declarat Anna Riatti, Reprezentanta UNICEF în România.

Biserica dedicată copiilor

Biserica Ortodoxă Română, prin programe precum „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege Școala!”, desfășoară numeroase inițiative dedicate educației, sprijinului social și formării spirituale a copiilor.

În 2009, prima duminică din iunie a fost instituită ca Duminica părinților și copiilor, iar anul 2020 a fost proclamat Anul omagial al pastorației părinților și copiilor în Patriarhia Română.

Pentru a marca ziua aniversară, UNICEF organizează mai multe evenimente prin care dorește să facă vocea copiilor auzită prin intermediul a diverse canale media, precum radio-ul și televiziunea.

Foto credit: Episcopia Maramureşului şi Sătmarului.