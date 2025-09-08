Ziua Internațională a Alfabetizării: Pentru 2025 s-a propus „Promovarea alfabetizării în era digitală”

Ziua Internațională a Alfabetizării este marcată anual în data de 8 septembrie, la inițiativa UNESCO. În 2025, tema sub care se desfășoară această zi este „Promovarea alfabetizării în era digitală”, reflectând transformările profunde prin care trece educația în contextul avansului tehnologic.

Celebrarea acestei zile a fost instituită în 1966, în urma unei conferințe internaționale desfășurate la Teheran, și este celebrat în întreaga lume de 59 de ani.

Alfabetizarea în era digitală

Instrumentele digitale pot facilita accesul la educație, mai ales pentru grupurile marginalizate, însă pot duce și la o dublă marginalizare: excluderea nu doar din procesul tradițional de alfabetizare, ci și din beneficiile oferite de societatea digitală.

La nivel global, peste 739 de milioane de tineri și adulți nu dețin competențe de bază în citire și scriere, iar aproape 40% dintre copii nu ating nivelul minim de competență în citire. În plus, în 2023, 272 de milioane de copii și adolescenți nu erau școlarizați.

În era digitală, alfabetizarea nu se mai limitează la capacitatea de a citi și a scrie pe hârtie. Ea presupune și abilitatea de a accesa, evalua, crea și comunica prin conținut digital, într-un mod sigur și responsabil.

De asemenea, alfabetizarea este esențială pentru gândirea critică, discernerea informațiilor credibile și navigarea în medii informaționale complexe.

Prilej de reflecție asupra noilor nevoie educaționale

În această zi sunt celebrate progresele realizate în domeniul alfabetizării la nivel global, național și local, dar este totodată și un prilej pentru o reflecție asupra noilor nevoi educaționale și a modului în care politicile și programele pot susține o alfabetizare relevantă în era digitală.

Cu această ocazie, la sediul UNESCO din Paris va avea loc și o conferință internațională dedicată temei.

Analfabetismul absolut sau funcțional

Pe lângă analfabetismul absolut – în care o persoană nu a învățat niciodată să scrie și să citească –, există și analfabetismul funcțional, care afectează persoane care au urmat școala, dar nu înțeleg suficient informațiile citite pentru a le folosi eficient în viața de zi cu zi.

Deși pot recunoaște și reproduce texte, aceste persoane nu pot utiliza conținutul pentru luarea deciziilor, învățare sau muncă, ceea ce limitează participarea activă în societate.

Cu această ocazie portalul EPALE (ePlatform for Adult Learning in Europe) organizează o serie de activități online în pagina dedicată, în zilele de 8 și 9 septembrie.

Alfabetizarea este un drept fundamental al omului, o pârghie pentru emancipare și o condiție esențială pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă incluse în Agenda 2030 a ONU.

Foto credit: Freepik