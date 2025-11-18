Ziua europeană a informării despre antibiotice este marcată anual in 18 noiembrie

Ziua europeană a informării despre antibiotice este marcată anual în 18 noiembrie. Tema anului 2025 este „De la rezistență la reziliență – personalul medical conduce schimbarea”.

Inițiată în 2008 și coordonată de Centrul European de Prevenție și Control al Bolilor (ECDC), Ziua informării despre antibiotice a evoluat dintr-un proiect european în peste 43 de țări, devenind o platformă internațională de conștientizare privind rezistența antimicrobiană.

Rezistența la antibiotice reprezintă una dintre cele mai serioase amenințări actuale la adresa sănătății publice, fiind responsabilă, doar în Uniunea Europeană, de peste 35.000 de decese anual.

Utilizarea excesivă și nejustificată a antibioticelor în tratarea infecțiilor virale, pentru care acestea nu sunt eficiente, contribuie semnificativ la amplificarea fenomenului.

Situația în România

România se confruntă cu un consum ridicat de antibiotice potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), context în care autoritățile au adoptat măsuri stricte privind eliberarea medicamentelor antimicrobiene exclusiv pe bază de prescripție medicală, cu excepția situațiilor de urgență.

La nivel strategic, țara noastră urmărește reducerea consumului uman de antibiotice cu 27% până în anul 2030.

Specialiștii subliniază că prevenirea infecțiilor, respectarea indicațiilor medicale, utilizarea antibioticelor doar la recomandarea unui specialist și igiena corespunzătoare reprezintă măsuri esențiale pentru limitarea răspândirii rezistenței antimicrobiene.

În lipsa unor acțiuni ferme, riscul unei ere post-antibiotice — în care infecțiile obișnuite pot redeveni letale — devine tot mai ridicat.

Utilizare responsabilă

Marcarea din acest an include un eveniment digital organizat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), desfășurat în 18 noiembrie.

Scopul acestei întâlniri este e a sublinia provocările majore cu care se confruntă profesioniștii din sănătate în gestionarea infecțiilor cauzate de organisme rezistente la antimicrobiene.

Antibioticele sunt medicamente esențiale în tratarea infecțiilor bacteriene. Descoperirea penicilinei de către Alexander Fleming în 1928 a marcat începutul unei noi ere în medicină.

