Alba: Un monument dedicat eroilor a fost sfințit în satul Băcăinți

Un monument dedicat eroilor a fost sfințit duminică în satul Băcăinți din comuna Șibot, județul Alba, în cadrul evenimentului cultural „Satule, vatră aleasă”.

Manifestarea a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii de un sobor de clerici în biserica parohială. În continuare, a fost săvârșită slujba Parastasului pentru preoții, cântăreții bisericești, paraclisierii și fiii satului trecuți la Domnul.

Momentul central al zilei l-a constituit sfințirea Monumentului Eroilor, ridicat în memoria tuturor celor care și-au jertfit viața pe câmpurile de luptă. La ceremonie au participat o gardă de onoare formată din patru militari, precum și oficialități județene și locale, între care președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, și primarul comunei Șibot, Marinela Oană.

Președintele Consiliului Județean Alba a subliniat importanța evenimentului pentru comunitate: „A fost chemarea care i-a adunat astăzi acasă pe fiii satului Băcăinți din comuna Șibot”.

„Locurile dragi prind viață prin oamenii lor destoinici, iar tradițiile transmise din generație în generație ne arată că respectul pentru trecut este cel care ne ține uniți aici, în județul Alba. Felicitări părintelui Răzvan Oprea, doamnei primar Marinela Oana și tuturor celor care au făcut posibilă această sărbătoare de suflet!”, a transmis Ion Dumitrel printr-o postare pe pagina personală de Facebook.

Programul a continuat cu un recital de cântece populare și dansuri tradiționale, susținut de interpreți și ansambluri locale.

Foto credit: Facebook / Ion Dumitrel