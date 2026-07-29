A dat Dumnezeu oameni buni: La Broșteni se mai construiește o casă pentru sinistrați. Primarul mulțumește Bisericii

Beneficiarii sprijinului oferit de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, precum și reprezentanții autorităților locale, între care domnul primar Alexandru Hurjui, au transmis mulțumiri binefăcătorilor, la un an de la inundațiile catastrofale care au avut loc la Broșteni, jud. Suceava. Sprijinul pentru sinistrați acordat de Arhiepiscopie continuă.

„Mi-a dat Dumnezeu oameni buni. N-a durat un an și eu sunt într-o căsuță frumoasă. Tot ce este făcut nu se putea face fără ajutorul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și a oamenilor buni care au contribuit și au muncit”, a declarat o suceveană rămasă fără casă după inundații.

„S-a simțit implicarea Bisericii Ortodoxe Române și încă o dată aș vrea să mulțumesc pe această cale, atât în nume personal, cât și în numele comunității pe care o reprezint”, a transmis și primarul din Broșteni.

„Întotdeauna se spune că Dumnezeu lucrează prin oameni, prin reprezentanți, prin oameni care au fost acolo și au pus umărul și au făcut ceva și n-au avut nevoie de reclamă, n-au avut nevoie de publicitate. Au venit și au ajutat pur și simplu pentru că așa au simțit. La nivel administrativ, pot să spun că avem o relație extraordinar de bună cu Biserica Ortodoxă Română.”

„Eu, la rândul meu, copil și nepot de preot fiind, am înțeles și înțeleg ceea ce înseamnă Biserica și implicarea ei în societate și nu pot decât să aduc cuvinte de mulțumire și apreciere pentru ajutorul dat semenilor, de multe ori fără publicitate, pur și simplu discret și punctual acolo unde este nevoie”, a adăugat primarul Alexandru Hurjui.

Ce s-a realizat

Prin implicarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, au fost construite integral două locuințe pentru familiile afectate de inundații: o casă cu suprafața de 160 de metri pătrați, dispusă pe două niveluri, în valoare de 700.000 de lei, și o casă cu suprafața de 70 de metri pătrați, construită pe un singur nivel, în valoare de 250.000 de lei.

Pentru alte două familii rămase fără un adăpost sigur au fost achiziționate două apartamente: unul cu două camere, în valoare de 32.000 de euro, și unul cu trei camere, în valoare de 42.000 de euro, acesta din urmă fiind achiziționat cu sprijinul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

De asemenea, au fost renovate patru locuințe afectate de inundații în proporție de 40–70%, valoarea totală a lucrărilor ridicându-se la 435.229 de lei. Mai multe familii au primit ajutoare materiale și financiare în valoare totală de 520.000 de lei, pentru acoperirea nevoilor urgente și refacerea proprietăților.

Se mai construiește o casă

Ajutorul acordat sinistraților nu s-a încheiat odată cu depășirea momentului de criză. În cursul anului trecut au fost demarate lucrările pentru construirea unei a treia locuințe, cu o suprafață utilă de 160 de metri pătrați. În prezent, construcția se află în etapa realizării finisajelor interioare și exterioare.

Pentru finalizarea imobilului sunt necesare montarea gresiei, a faianței și a parchetului, racordarea la toate utilitățile, executarea celorlalte lucrări de finisare și achiziționarea mobilierului. Potrivit estimărilor realizate împreună cu dirigintele de șantier, suma necesară pentru continuarea și încheierea lucrărilor este de aproximativ 300.000 de lei.

Cei care doresc să contribuie la finalizarea celei de-a treia case și la sprijinirea celor afectați de inundațiile din Broșteni pot face o donație în conturile destinate proiectelor social-filantropice ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Fiecare contribuție, indiferent de valoare, înseamnă încă un pas spre încheierea lucrărilor și spre redarea speranței unei familii greu încercate.

Donează

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Mențiune: Ajutor sinistrați

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților