Comunitatea din satul natal s-a alăturat Episcopului Veniamin, care și-a pomenit părinții după trup mutați la Domnul

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a poposit marți în satul natal, Puhoi, din raionul Ialoveni al Republicii Moldova, unde s-a rugat pentru odihna sufletelor părinților după trup, Părintele Ioan și preoteasa Evdochia.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și slujba Parastasului în biserica Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae”, împreună cu un sobor din care au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial din Cahul și de la parohiile și mănăstirile din cuprinsul eparhiei.

La rugăciuni au participat numeroși credincioși din comunitate: membri ai familiei și prieteni și fii duhovnicești ai celor pomeniți, care au înălțat rugăciuni pentru odihna sufletelor acestora.

Preasfințitul Părinte Veniamin a evocat cu profundă recunoștință chipurile luminoase ale părinților săi, arătând că întreaga lor viață a fost o mărturie a iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele.

Cinstirea celor adormiți se împlinește prin rugăciune

Ierarhul a evidențiat dăruirea cu care cei doi au slujit Biserica, statornicia credinței și jertfelnicia cu care și-au împlinit vocația, lăsând în urmă o moștenire spirituală deosebită și amintiri binecuvântate în inimile tuturor celor care i-au cunoscut.

Preasfinția Sa a subliniat că adevărata cinstire a celor adormiți se împlinește prin rugăciune, prin păstrarea vie a exemplului lor și prin continuarea lucrării pe care au săvârșit-o cu credință și responsabilitate în slujba lui Hristos și a Bisericii.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Veniamin a adresat un cuvânt de mulțumire clericilor împreună-slujitori, membrilor familiei și tuturor credincioșilor care au participat la Sfânta Liturghie și la slujba Parastasului, subliniind că prezența lor reprezintă o mărturie a dragostei, a recunoștinței și a comuniunii în rugăciune pentru cei mutați la Domnul.

Părintele Ioan Goreanu a trecut la cele veșnice în 29 iulie 2025, iar doamna preoteasă Evodchia Goreanu a trecut la Domnul în 19 octombrie 2021.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud