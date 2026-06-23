Ziua Iei a fost sărbătorită la Galați

Ziua Internațională a Iei a fost celebrată, duminică, în Galați, printr-un eveniment numit „La pas, în ie, pe Domnească”.

Printre organizatorii sărbătorii s-au numărat: Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, în parteneriat cu Primăria Municipiului Galați, Consiliul Județean Galați, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Școala de dans „Tăbuș”.

Evenimentul a debutat cu un moment artistic de dansuri populare, ce a avut loc pe explanada de la Biserica Grecească.

Momente artistice

În continuare, Ziua Iei s-a desfășurat cu un scurt popas dedicat altor jocuri populare românești, în faţa Primăriei Galaţi. De asemenea, momente artistice au avut loc și în curtea Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos.

Artiștii din ansamblurile folclorice „Dor de Tei”, „Doina Covurluiului” şi „Plai Bucovinean” din Dorna Cândrenilor şi cunoscuta solistă de muzică populară Ana Maria Budescu, au susținut recitaluri pregătite special pe scena amenajată în curtea centrală a muzeului

Participanții gălățeni au avut posibilitatea să achiziționeze produse tradiţionale şi obiecte de artă populară.

Ia românească, continuitate a identității naționale

La eveniment a fost prezent şi Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a transmis binecuvântare şi cuvinte de aprecieri pentru păstrarea, promovarea şi transmiterea tradiţiilor populare româneşti care asigură continuitatea identității noastre culturale.

Copii, tineri, părinți și bunici au venit îmbrăcați în costume tradiţionale româneşti pentru această sărbătoare.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos